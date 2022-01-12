Пакет антироссийских санкций включает ограничения против Путина: Белый дом поддерживает

Новый пакет антироссийских санкций, который будет обнародован в США в среду, 12 января, предусматривает ограничения против главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, в списке есть российские политики и военные.

Ограничения будут введены, если Россия вторгнется в Украину. Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес отметил, что санкции дают понять: Сенат США будет действовать решительно.

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Путину не нужно обваливать всю свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы,

– подчеркнул Менендес.

Кроме того, ограничения будут наложены на сервисы, работающие в России и обеспечивающие безопасные операции для банков и других финучреждений.

Проголосовать за законопроект могут уже в ближайшее время. Ожидается, что этот документ "развяжет руки" демократам. Они колебались, голосовать ли за законопроект республиканца Теда Круза.

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По данным СМИ, чиновники из администрации Джо Байдена пытаются убедить демократов не голосовать за санкции против одиозного "Северного потока-2". В частности, об этом говорилось на брифинге, который провели Виктория Нуланд и Амос Хохштейн.

Предложение конгрессменов-республиканцев

Группа конгрессменов от Республиканской партии хочет объявить Украину страной "НАТО-плюс". Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение уже в ближайшее время.

Также документ инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Если законопроект поддержат, военная помощь Украине существенно возрастет.

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