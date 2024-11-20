Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Бундестага.

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Что передала Украине Германия

В рамках пакета помощи Украина получила дополнительные единицы САУ Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию TRML-4D и сотни разведывательных беспилотников различных типов. В частности Германия предоставит Украине десятки единиц бронированной боевой и вспомогательной техники.

Список того, что входит в очередной пакет помощи от Германии:

  • боеприпасы для БМП Marder;
  • 47 бронированных авто MRAP;
  • 1 радиолокационная станция TRML-4D;
  • 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000;
  • 41 тысяча снарядов калибра 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
  • 12 разведывательных дронов HORNET XR;
  • 2 дрона-разведчика VT-4 Rochen;
  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 110 дронов-разведчиков SONGBIRD;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запчастями;
  • 3 машины разминирования WISENT 1 с запчастями;
  • 8 десантных машин Caracal;
  • 20 авто для патрулирования границы;
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh 6 большегрузных полуприцепов;
  • 7 стволов к гаубице М109;
  • 8 тысяч патронов калибра 40 мм;
  • 340 винтовок HLR 338 с боезапасом 340 винтовок HLR 338 с боезапасом;
  • 100 тысяч патронов для огнестрельного оружия.

TRML-4DРадиолокационная станция TRML-4D / Фото Hensoldt

Германия передала или обязалась передать Украине вооружений на 28 миллиардов евро. С момента начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия передала материальных средств со своих военных складов ориентировочно на сумму 5,2 миллиарда евро.

Кроме материальной поддержки, более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии. На это было потрачено 282 миллиона евро. Также страна финансирует лечение раненых украинских бойцов.