Німеччина залишається одним з ключових партнерів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Бундестагу.

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Що передала Україні Німеччина

В рамках пакету допомоги Україна отримала додаткові одиниці САУ Panzerhaubitze 2000, радіолокаційну станцію TRML-4D та сотні розвідувальних безпілотників різних типів. Зокрема Німеччина надасть Україні десятки одиниць броньованої бойової та допоміжної техніки.

Список того, що входить у черговий пакет допомоги від Німеччини:

боєприпаси для БМП Marder;

47 броньованих авто MRAP;

1 радіолокаційна станція TRML-4D;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;

41 тисяча снарядів калібру 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

12 розвідувальних дронів HORNET XR;

2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

110 дронів-розвідників SONGBIRD;

2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;

3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;

8 десантних машин Caracal;

20 авто для патрулювання кордону;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

7 стволів до гаубиці М109;

8 тисяч патронів калібру 40 мм;

340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом;

100 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

Радіолокаційна станція TRML-4D / Фото Hensoldt

Німеччина передала або зобов’язалася передати Україні озброєнь на 28 мільярдів євро. З моменту початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина передала матеріальних засобів зі своїх військових складів орієнтовно на суму 5,2 мільярда євро.

Окрім матеріальної підтримки, понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині. На це було витрачено 282 мільйони євро. Також країна фінансує лікування поранених українських бійців.