Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Лидер фракции Свободных демократов Кристиан Дюрр заявил, что его партия всегда поддерживала предоставление Украине военной помощи объединенно и в тесной координации с союзниками.

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Украина может получить Taurus от Германии

Администрация Байдена в США принимает решительные меры. Теперь Германия должна последовать ее примеру и передать Украине Taurus,

– подчеркнул политик.

Большинство депутатов Свободной демократической партии ранее уже выступали за поставки Taurus, но в прошлом голосовали против подобных инициатив из-за коалиционной дисциплины. То же самое касалось и партии "Зеленые", хотя ее члены также выступают за поставки ракет.

"Когда я смотрю на заявления, сделанные оппозиционным союзом ХДС/ХСС и "Зелеными" в последние дни, я убежден, что большинство в Бундестаге проголосовало бы за Taurus", – заявил Дюрр.

Заметим, что ХДС/ХСС, свободные демократы и "Зеленые" вместе имеют 403 мандата из 735, что теоретически дает им большинство.

К слову, Владимир Зеленский также призвал Германию пересмотреть свою политику пересмотреть свою политику и передать Украине ракеты Taurus. Он отметил, что это стоит сделать в ответ на новые ядерные угрозы со стороны Кремля.