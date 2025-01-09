В частности, туда вошли ракеты, стрелковое оружие, снаряды, КАБы, обслуживание самолетов F-16. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Удовлетворит критические потребности

Павел Нарожный отметил, что в пакет помощи входят ракеты малого радиуса действия для сбития воздушных целей с самолетов. Также стрелковое оружие в больших количествах. В частности, винтовки и патроны к ним. Кроме того, туда входит мостовое оборудование.

Это снаряды, оружие "воздух-земля". Это могут быть управляемые авиационные бомбы, неуправляемые реактивные снаряды для нанесения ударов по земле. Это для нас очень хорошая новость, потому что это оружие нам нужно, как воздух,

– подчеркнул он.

Россияне очень активно используют управляемые авиационные бомбы. Украина применяет меньше, потому что имеет меньшее количество самолетов, потому что этого оборудования у ВСУ не так много.

Также в этом пакете помощи от США есть услуги по транспорту, оборудованию и запчастям для самолетов F-16. Это важно, потому что Украина имеет огромное количество американского оборудования. Это танки Abrams, Bradley, Stryker, самолеты F-16, которые мы не можем обслуживать самостоятельно. Нужно, чтобы обслуживанием занимались американские подрядчики или американская армия. Обязательно надо заложить эти услуги в бюджет.

"Это очень важно, потому что, к сожалению, у нас нет большого опыта, большого количества людей, которые умеют обслуживать именно это оборудование. Этот пакет должен удовлетворить критические потребности на этот момент, несколько месяцев вперед", – добавил военный эксперт.

Напомним, во время 25-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии 9 января объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма – 500 миллионов долларов. Это последний пакет военной помощи Киеву во времена администрации президента США Джо Байдена.