Зокрема, туди увійшли ракети, стрілецька зброя, снаряди, КАБи, обслуговування літаків F-16. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Задовольнить критичні потреби

Павло Нарожний зазначив, що у пакет допомоги входять ракети малого радіуса дії для збиття повітряних цілей з літаків. Також стрілецька зброя у великих кількостях. Зокрема, гвинтівки та патрони до них. Крім того, туди входить мостове обладнання.

Це снаряди, зброя "повітря-земля". Це можуть бути керовані авіаційні бомби, некеровані реактивні снаряди для завдання ударів по землі. Це для нас дуже гарна новина, тому що ця зброя нам потрібна, як повітря,

– підкреслив він.

Росіяни дуже активно використовують керовані авіаційні бомби. Україна застосовує менше, тому що має меншу кількість літаків, тому що цього обладнання у ЗСУ не так багато.

Також у цьому пакеті допомоги від США є послуги по транспорту, обладнанню та запчастин для літаків F-16. Це важливо, тому що Україна має величезну кількість американського обладнання. Це танки Abrams, Bradley, Stryker, літаки F-16, які ми не можемо обслуговувати самостійно. Потрібно, щоб обслуговуванням займалися американські підрядники або американська армія. Обов'язково треба закласти ці послуги у бюджет.

"Це дуже важливо, тому що, на жаль, у нас немає великого досвіду, великої кількості людей, які вміють обслуговувати саме це обладнання. Цей пакет повинен задовольнити критичні потреби на цей момент, декілька місяців наперед", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, під час 25-тої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума – 500 мільйонів доларів. Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.