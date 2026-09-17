Финляндия подготовила новый масштабный пакет помощи для Украины, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом о новом масштабном пакете оборонной помощи. Лидеры также обсудили дипломатическую ситуацию в рамках сотрудничества с США и европейскими партнерами.

Об этом глава государства сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Что известно о новом пакете помощи от Финляндии?

По словам президента, подготовленный Хельсинки новый пакет поддержки является очень мощным и значимым для украинной обороны.

В ходе переговоров лидеры обоих государств подробно остановились на дипломатической ситуации, оценив перспективы взаимодействия с американской командой и европейскими партнерами. Кроме того, стороны обозначили ключевые вопросы двусторонних отношений и координацию совместных действий на международной арене.

Благодарю Александра Стубба за поддержку и совместную работу. Мы только что обсудили пакет поддержки, подготовленный Финляндией. Это очень сильный пакет,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также отметил последовательную позицию финской стороны в отношении защиты международного права и поддержки Украины.

Спасибо Финляндии и тебе, Алексей, за неизменно справедливую позицию,

– написал президент.

Напомним, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти несколько ракет для систем Patriot. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак подтвердил, что передача планируется, однако подчеркнул, что речь идет о ограниченном количестве боеприпасов, а не о масштабных поставках.

Кроме того, ЕС профинансирует закупку ракет-перехватчиков Patriot для Украины и стремится ускорить их поставку. Брюссель и Киев будут совместно работать над новой модульной системой противоракетной обороны на базе украинского проекта "Фрея". ЕС планирует объединить украинский боевой опыт и технологии с европейскими производственными возможностями, а для запуска новых совместных оборонных программ использовать остатки средств программы SAFE.