Макконнелл отметил, что говорится о законопроекте о выделении 106 миллиардов долларов США, предложенном президентом страны Джо Байденом. Голосование за него должно состояться 6 декабря.
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Макконнелл против инициативы для Украины
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назначил на 6 декабря ключевое процедурное голосование по инициативе, предложенной Джо Байденом.
В частности, проект закона предусматривает, что 60 миллиардов долларов США должны уйти на помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. В то же время инициатива не содержит положений об укреплении границы с Мексикой, что возмутило республиканцев.
В конце концов, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.
Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе,
– объяснил Макконнелл.
Шумер также обвинил республиканцев в том, что они "взяли помощь Украине в заложники" из-за их требований изменить пограничную политику. В то же время, для лоббирования голосования за инициативу американского президента прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Обратиться к сенаторам должен и Владимир Зеленский. Но он в последний момент упразднил свое выступление.
Зеленский собирался обратиться к сенаторам
- Журналисты американского издания The Hill отмечали, что президент Владимир Зеленский 5 декабря имел выступить перед сенаторами США. Это должно было произойти, прежде чем они будут голосовать за помощь Украине.
- Во время обращения глава государства должен был рассказать о состоянии войны. Он также должен был объяснить, почему Украина нуждается в очередном пакете военной помощи.
- Однако уже 5 декабря стало известно, что Зеленский отменил свое выступление. Это произошло "в последнюю минуту", когда он уже должен был быть на связи.
- В настоящее время подлинные причины этого решения неизвестны. Однако лидер демократов в Сенате Шуман сказал, что это произошло из-за срочного вопроса, поступившего к украинскому лидеру.