Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя Министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в интервью АрмияInform. Детали относительно содержимого пакета пока не разглашаются.

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Что известно о "Пакете раненого"

В 2025 году украинским военным начнут выдавать "Пакет раненого".

Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства – как во время службы, так и после ее завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки – "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году,

– заявил Мельник.

Заметим, что он не уточнил, что именно войдет в "Пакет раненого".

Мельник также отметил, что сейчас ведется работа над созданием адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, которая обеспечит комфорт и функциональность.

Кроме этого, по словам Мельника, одним из приоритетных направлений – улучшение системы питания и внедрение дополнительных финансовых поощрений для военных, чтобы повысить их мотивацию и улучшить условия службы.