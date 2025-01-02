Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника Міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в інтерв’ю АрміяInform. Деталі щодо вмісту пакунка поки не розголошуються.

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Що відомо про "Пакунок пораненого"

У 2025 році українським військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого".

Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки – "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році,

– заявив Мельник.

Зауважимо, що він не уточнив, що саме увійде до "Пакунку пораненого".

Мельник також зазначив, що наразі працюють над створенням адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, який забезпечить комфорт і функціональність.

Окрім цього, за словами Мельника, один із пріоритетних напрямів – покращення системи харчування та впровадження додаткових фінансових заохочень для військових, щоб підвищити їхню мотивацію та покращити умови служби.