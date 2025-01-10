Подробнее об этой инициативе рассказал заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Что будет входить в "Пакет раненого"

Минобороны разрабатывает "Пакет раненого", его можно будет получить уже в этом году. Он будет содержать адаптивную одежду и средства личной гигиены первой необходимости.

Их получат защитники и защитницы, находящихся на лечении.

Медицинские учреждения подадут соответствующие потребности в Командование Медицинских сил. Их проанализируют и распределят по подразделениям.

Этот пакет имеет 30 позиций. Прежде всего это средства гигиены, специальная посуда и адаптивная одежда.

Эта одежда настолько комфортна, что ее даже не нужно снимать, а необходимо лишь отцепить липучки, чтобы медицинский персонал мог проводить манипуляции. Хочу подчеркнуть, что адаптивная одежда для женщин существенно отличается от мужской,

– отметил Сергей Мельник.

Пакет получат все военнослужащие, проходящих лечение, нелазежно от их подразделения.

Сергей Мельник уточнил, что монетизация этого пакета не предусмотрена, то есть получить деньги вместо него не получится.

Также в планах Минобороны улучшить питание в армии и ввести новые финансовые стимулы для военных.