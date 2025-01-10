Детальніше про цю ініціативу розповів заступник міністра оборони України Сергій Мельник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Що входитиме у "Пакунок пораненого"

Міноборони розробляє "Пакунок пораненого", його можна буде отримати вже цьогоріч. Він міститиме адаптивний одяг та засоби особистої гігієни першої потреби.

Їх отримають захисники та захисниці, що перебувають на лікуванні.

Медичні заклади подадуть відповідні потреби до Командування Медичних сил. Їх проаналізують та розподілять за підрозділами.

Цей пакунок має 30 позицій. Перш за все це засоби гігієни, спеціальний посуд та адаптивний одяг.

Цей одяг є настільки комфортний, що його навіть не потрібно знімати, а необхідно лише відчепити липучки, щоб медичний персонал міг проводити маніпуляції. Хочу підкреслити, що адаптивний одяг для жінок суттєво відрізняється від чоловічого,

– зазначив Сергій Мельник.

Пакунок отримають усі військовослужбовці, що проходять лікування, незалежно від їх підрозділу.

Сергій Мельник уточнив, що монетизація цього пакунку не передбачена, тобто отримати гроші замість нього не вийде.

Також у планах Міноборони покращити харчування у війську та запровадити нові фінансові стимули для військових.