Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, почему голосование откладывается и при каких условиях пакет в конечном итоге будет принят. Он также рассказал, как некоторые государства пытаются извлечь выгоду из своей поддержки санкций.

Санкционный пакет все равно примут

В Евросоюзе существует политический и безопасностный консенсус относительно угроз, что Россия создает для Европы. Даже силы, ранее занимавшие относительно пророссийские позиции, все осторожнее относятся к Москве и понимают необходимость дальнейшего давления.

Первый пакет санкций будет принят в любом случае, поскольку существует соответствующий общеевропейский консенсус относительно рисков, которые Россия создает для Европы,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время экономического консенсуса между странами ЕС нет и не будет, ведь каждое государство защищает свои национальные и финансовые интересы. Часть стран использует необходимость единогласного голосования, чтобы добиться дополнительных уступок, средств или смягчения отдельных ограничений.

Голосование за любой пакет приводит к тому, что та или иная страна хочет на этом заработать. Она в итоге получает что-то, а пакет все равно принимается,

– пояснил советник Офиса Президента.

По такой схеме Греция также может договориться с Брюсселем о выгодных для себя условиях, после чего поддержит санкции. Поэтому вопрос заключается не в том, примут ли пакет, а в том, сколько времени займут переговоры между странами ЕС.

Россия преувеличивает зависимость Европы

Москва будет использовать споры вокруг санкций, чтобы убедить всех в том, будто Европа не способна отказаться от российских энергоресурсов. Однако нынешние объемы газа из России не являются критическими для ЕС, а альтернативных поставщиков достаточно.

Россия будет этим пользоваться, чтобы показать, что без нее Европа не может существовать. Но это не так. Это бред,

– подчеркнул Подоляк.

Определенные трудности могут возникать из-за нестабильности на Ближнем Востоке, откуда Европа также получает сжиженный газ. Однако эти риски не меняют общей ситуации, ведь российские поставки можно заменить.

Заменить российский сжиженный газ можно быстро. Есть много альтернативных источников и возможностей это сделать,

– пояснил советник Офиса Президента.

Поэтому Москва не сможет сорвать процесс введения санкций с помощью энергетического шантажа. Главным препятствием остается медлительность в достижении договоренностей внутри самого Евросоюза.

Россия использует медлительность Европы

Почему страны, расположенные дальше от эпицентра войны, менее остро воспринимают российские удары по Украине. Пока в Евросоюзе продолжаются дискуссии и торги вокруг санкций, Россия ежедневно проводит атаки на Сумы, Чернигов, Харьков, Одессу, Запорожье и другие украинские города.

Сегодня у этой войны больше нет никаких целей. Есть только одна цель – разрушение украинских городов,

– подчеркнул Подоляк.

Часть политиков и международных организаций продолжает вести себя так, будто война происходит где-то далеко и не требует немедленной реакции. Это позволяет отдельным странам блокировать решения, требовать дополнительных средств или ослабления ограничений, пытаясь извлечь выгоду из своей позиции.

Мы договоримся и о пакетах санкций. Будет 21-й, потом 22-й. Просто это, к сожалению, происходит медленно и после острых дискуссий,

– сказал советник Офиса Президента.

Санкционное давление на Россию будет продолжаться, однако задержки дают Кремлю больше времени для финансирования войны и новых ударов по Украине.

Подоляк объяснил задержку санкций ЕС против России: смотрите видео