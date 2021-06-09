Заплатят потребители: как штрафы и экопакеты изменят жизнь украинцев

Рассказываем о том, какие пакеты теперь оказались вне закона, сможет ли бизнес быстро внедрить инновации и почему так важно отказаться от пластика.

Как и кого будут штрафовать

Законопроекты о запрете использования и распространения пластиковых пакетов в Раде лежали довольно давно, но их все никак не принимали. И вот, парламент все же принял законопроект №2051-1.

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Согласно документу под запрет попали:

сверхтонкие пластиковые пакеты (толщина до 15 микрометров)

тонкие пластиковые пакеты (толщина от 15 до 50 микрометров)

оксо-разлагаемые (оксо-биоразлагаемые) пластиковые пакеты.

В законе прописано, что такие пакеты нельзя будет распространять в учреждениях розничной торговли, общественного питания и услуг, причем как платно, так и бесплатно. Ответственными за соблюдение новых законодательных норм будут предприятия и их работники

За нарушение предусмотрели штрафы немалые штрафы:

Если заведения питания, торговли или предоставления услуг поймают на распространении пластиковых пакетов, им грозит от 8 500 до 17 000 гривен штрафа.

За повторное нарушение закона в течение трех лет штраф уже будет большим: от 17 000 до 34 000 гривен.

Законом отдельно запрещается бесплатно распространять пластиковые пакеты. Если субъект хозяйствования нарушил запрет на бесплатное распространение пакетов, его могут оштрафовать от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение в течение трех лет штраф возрастет до 8 500 гривен.

Когда закон подпишет президент, он вступит в силу на следующий день. Впрочем, большинство статей начнут действовать через шесть месяцев, а наказание за нарушение запрета начнет действовать через девять месяцев.

Сможет ли бизнес отказаться от пакетов

Александр Бухтияр, директор по развитию ТМ Ecomaizing, отметил, что их компания постоянно обсуждала вопрос запрета пластика, ведь подготовка к этому законопроекту шла давно, поставщики постоянно общаются с сетями: кто-то предлагает экосумки, кто экопакеты.

Что касается вот этих маленьких пакетов, которые потребители привыкли использовать для овощей, фруктов и т.д., следует помнить, что они не бесплатны. Это пакеты, которые вкладывались в стоимость непосредственно самого продукта. Стоимость других пакетов, которые, например, висят на кассах, тоже ложатся на плечи потребителей. Логично, что сейчас немного вырастет цена, ведь экосырье всегда дороже, чем пластик, и цена на готовые экопакеты выше в 3-3,5 раза,

– говорит Бухтияр.

Он добавил, что потребитель должен выбрать: если он хочет больше экономить, он может использовать многоразовые сумки и экосумки, а если такой возможности у него нет, то придется покупать такие вот биоразлагаемые пакеты.

Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов / Фото Pixabay

Почему важно отказаться от пластика

Александр Бухтияр говорит, что переходить на биоразлагаемый материал было необходимо. От пластика отказывается весь мир. Украинский ритейл был загрязнен пакетами с добавками d2w, которые разлагают пакет до микропластика, который сильно вредит природе.

Пакеты часто не доезжали до переработки, и они очень пагубно влияют на природу. Мы видим по птицам, которых ежегодно умирает более миллиона, по рыбам, морских обитателях, в которых микропластик находят в кишечнике. А по заключению врачей, ежегодно человек съедает микропластика размером с одну банковскую карту,

– говорит Бухтияр.

Ольга Сухопара, соучредитель ОО ReThink, инициатор идеи запрета пакетов и соавтор законопроекта 2051-1, отмечала, что оксо-разлагаемые пакеты широко используются в Украине последние годы, позиционируются как экологические. На самом деле это на 99% обычный полиэтилен и 1% примеси, разрушающей структуру полиэтилена и превращающей его в миллионы микрочастиц – микропластик.

Таким образом пакет якобы разложился, а на самом деле остался в почве/воде в виде незаметных глазу частиц. Такие пакеты запрещены уже во многих странах. Решение по запрету пакетов важно как инструмент предотвращения образования отходов, ведь пакеты трудно собирать, их переработка экономически нецелесообразна, множество пакетов непригодны для этого,

– добавила Ольга Сухопара.

Важно:

В Украине же только 6% этих пакетов отдают на переработку , остальные просто выбрасывают. В то же время использование обычного полиэтиленового пакета в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет.

, остальные просто выбрасывают. В то же время использование обычного полиэтиленового пакета в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет. По состоянию на 2018 год человечество производит около 380 миллионов тонн пластика. Исследователи предполагают, что к 2050 году общий вес пластика в водах мирового океана может быть больше вес всей океанской рыбы.

В объяснительной записке к законопроекту говорилось,, в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетов. Например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год.