Як та кого будуть штрафувати

Законопроєкти про заборону використання та розповсюдження пластикових пакетів у Раді лежали досить давно, але їх все ніяк не ухвалювали. І ось, парламент все ж ухвалив законопроєкт №2051-1.

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Відповідно до документа під заборону потрапили:

надтонкі пластикові пакети (товщина до 15 мікрометрів);

тонкі пластикові пакети (товщина від 15 до 50 мікрометрів);

оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

У законі прописано, що такі пакети не можна буде розповсюджувати в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, причому як платно, так і безплатно. Відповідальними за дотримання нових законодавчих норм будуть підприємства та їхні працівники

За порушення передбачили штрафи чималі штрафи:

Якщо заклади харчування, торгівлі чи надання послуг впіймають на розповсюдженні пластикових пакетів, їм загрожує від 8 500 до 17 000 гривень штрафу .

. За повторне порушення закону впродовж трьох років штраф уже буде більшим: від 17 000 до 34 000 гривень .

. Законом окремо забороняється безплатно розповсюджувати пластикові пакети. Якщо суб'єкт господарювання порушив заборону на безоплатне розповсюдження пакетів, його можуть оштрафувати від 1 700 до 3 400 гривень. За повторне порушення впродовж трьох років штраф зросте до 8 500 гривень.

Коли закон підпише президент, він набуде чинності на наступний день. Втім, більшість статей почнуть діяти через шість місяців, а покарання за порушення заборони почне діяти через дев'ять місяців.

Чи зможе бізнес відмовитися від пакетів

Олександр Бухтіяр, директор з розвитку ТМ Ecomaizing, зазначив, що їхня компанія постійно обговорювала питання заборони пластику, адже підготовка до цього законопроєкту йшла давно, постачальники постійно спілкуються з мережами: хтось пропонує екосумки, хтось екопакети.

Що стосується ось цих маленьких пакетів, які споживачі звикли використовувати для овочів, фруктів і т.д., варто пам’ятати, що вони не безкоштовні. Це пакети, які вкладалися в вартість безпосередньо самого продукту. Вартість інших пакетів, які, наприклад, висять на касах, теж лягають на плечі споживачів. Логічно, що зараз трохи виросте ціна, адже екосировина завжди дорожча, ніж пластик, і ціна на готові екопакети вище в 3-3,5 раза,

– каже Бухтіяр.

Він додав, що споживач повинен вибрати: якщо він хоче більше економити, він може використовувати багаторазові торбинки та екосумки, а якщо такої можливості у нього немає, то доведеться купувати такі ось біорозкладні пакети.

Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів / Фото Pixabay

Чому важливо відмовитися від пластику

Олександр Бухтіяр каже, що переходити на біорозкладаний матеріал було необхідно. Від пластику відмовляється весь світ. Український ритейл був забруднений пакетами з добавками d2w, які розкладають пакет на мікропластик, що сильно шкодить природі.

Пакети часто не доїжджали до переробки, і вони дуже згубно впливають на природу. Ми бачимо по птахах, яких щорічно помирає понад мільйон, по рибах, морських мешканцях, у яких мікропластик знаходиться в кишківнику. А за висновками лікарів, щорічно людина з'їдає мікропластику розміром з одну банківську карту,

– каже Бухтіяр.

Ольга Сухопара, співзасновниця ГО ReThink, ініціаторка ідеї заборони пакетів та співавторка законопроєкту 2051-1, зазначала, що оксо-розкладні пакети широко використовуються в Україні останні роки, позиціонуються як екологічні. Насправді це на 99% звичайний поліетилен та 1% домішки, що руйнує структуру поліетилену і перетворює його на мільйони мікрочастинок – мікропластик.

Таким чином пакет нібито розклався, а насправді лишився у ґрунті/воді у вигляді непомітних оку часток. Такі пакети заборонені вже в багатьох країнах. Рішення по забороні пакетів важливе як інструмент запобігання утворенню відходів, адже пакети важко збирати, їх переробка економічно недоцільна, багато пакетів є непридатними для цього,

– додала Ольга Сухопара.

У пояснювальній записці до законопроєкту писалося, щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Наприклад, житель Німеччини використовує всього близько 40 пакетів у рік.

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