16:56
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Пакистан готов поставлять Украине боеприпасы и совместно создать высокоточные ракеты

      353 Читати новину українською
      Встреча с командованием Вооруженных сил Пакистана
      Встреча с командованием Вооруженных сил Пакистана / https://ukroboronprom.com.ua

      Республика Пакистан отметила, что заинтересована в совместном производстве высокоточных ракет и готова поставлять Украине боеприпасы или же компоненты для их производства.

      Украина провела ряд встреч с командованием Вооруженных сил Пакистана, говорится на сайте "Укроборонпрома".

      Читайте также: Как Россия окружила Украину танками и военными: заявление Порошенко

      Сотрудники "Укроборонпрома" на переговорах с руководством одной из научно-промышленных организаций Пакистана обсудили сроки и условия старта совместного украинско-пакистанского производства высокоточных ракет различных классов. Отмечается, что совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы начнутся в ближайшие месяцы.

      Также состоялась встреча с руководством компании по производству боеприпасов "Pakistan Ordance Factories". Пакистан заявил о возможности поставок боеприпасов и компонентов для их производства для нужд Вооруженных Сил Украины. Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией,
      – говорится в сообщении.

      К слову, после введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь – Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники.

      Теги: Новости Украины Оружие Укроборонпром Пакистан
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сегодня , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 468
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сегодня , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2126
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5050
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 8482
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3472
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук