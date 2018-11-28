Пакистан готов поставлять Украине боеприпасы и совместно создать высокоточные ракеты

Республика Пакистан отметила, что заинтересована в совместном производстве высокоточных ракет и готова поставлять Украине боеприпасы или же компоненты для их производства.

Украина провела ряд встреч с командованием Вооруженных сил Пакистана, говорится на сайте "Укроборонпрома".

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Сотрудники "Укроборонпрома" на переговорах с руководством одной из научно-промышленных организаций Пакистана обсудили сроки и условия старта совместного украинско-пакистанского производства высокоточных ракет различных классов. Отмечается, что совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы начнутся в ближайшие месяцы.

Также состоялась встреча с руководством компании по производству боеприпасов "Pakistan Ordance Factories". Пакистан заявил о возможности поставок боеприпасов и компонентов для их производства для нужд Вооруженных Сил Украины. Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией,

– говорится в сообщении.

К слову, после введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь – Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники.