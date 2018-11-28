Пакистан готовий постачати Україні боєприпаси та спільно створити високоточні ракети

Ісламська республіка Пакистан зазначила, що зацікавлена у спільному виробництві високоточних ракет та готова постачати Україні боєприпаси або ж компоненти для їх виробництва.

Україна провела низку зустрічей з командуванням Збройних сил Пакистану, йдеться на сайті "Укроборонпрому".

Читайте також: Як Росія оточила Україну танками та військовими: заява Порошенка

Співробітники "Укроборонпрому" на переговорах із керівництвом однієї з науково-промислових організацій Пакистану обговорили терміни й умови старту спільного українсько-пакистанського виробництва високоточних ракет різних класів. Зазначається, що спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи розпочнуться у найближчі місяці.

Також відбулася зустріч із керівництвом компанії з виробництва боєприпасів "Pakistan Ordance Factories". Пакистан заявив про можливість постачання боєприпасів і компонентів для їхнього виробництва для потреб Збройних Сил України. Пакистанська сторона підтвердила зацікавлення і готовність у стислі терміни забезпечити потреби України своєю продукцією,

– йдеться у повідомленні.

До слова, після введення в Україні воєнного стану Росія перекинула до узбережжя Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал". На відео зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь – Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки.