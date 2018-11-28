16:55
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Пакистан готовий постачати Україні боєприпаси та спільно створити високоточні ракети

      2522 Читать новость на русском
      Зустріч з командуванням Збройних сил Пакистану
      Зустріч з командуванням Збройних сил Пакистану / https://ukroboronprom.com.ua

      Ісламська республіка Пакистан зазначила, що зацікавлена у спільному виробництві високоточних ракет та готова постачати Україні боєприпаси або ж компоненти для їх виробництва.

      Україна провела низку зустрічей з командуванням Збройних сил Пакистану, йдеться на сайті "Укроборонпрому".

      Читайте також: Як Росія оточила Україну танками та військовими: заява Порошенка

      Співробітники "Укроборонпрому" на переговорах із керівництвом однієї з науково-промислових організацій Пакистану обговорили терміни й умови старту спільного українсько-пакистанського виробництва високоточних ракет різних класів. Зазначається, що спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи розпочнуться у найближчі місяці.

      Також відбулася зустріч із керівництвом компанії з виробництва боєприпасів "Pakistan Ordance Factories". Пакистан заявив про можливість постачання боєприпасів і компонентів для їхнього виробництва для потреб Збройних Сил України. Пакистанська сторона підтвердила зацікавлення і готовність у стислі терміни забезпечити потреби України своєю продукцією,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, після введення в Україні воєнного стану Росія перекинула до узбережжя Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал". На відео зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь – Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки.

      Теги: Новини України Зброя Пакистан Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сьогодні , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 330
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2115
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      147
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5043
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 8470
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Євросоюз відредагував на закон про реінтеграцію Донбасу
      19 січня , 14:57
      Яценюк різко відповів Саакашвілі: я не збираюсь бути президентом Грузії
       12 вересня 2015 , 10:35 2
      "Якби скинули пару кілограмів, могли б потягатися з командами УПЛ" – як легенди Карпат знову зіграли на стадіоні Україна
       6 вересня , 19:30
      Маріуполь здолав Зорю завдяки дублю Борячука
       20 жовтня , 15:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук