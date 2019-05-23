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      Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку

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      В Пакистане запустили ракету "Шахин-2"
      В Пакистане запустили ракету "Шахин-2" / РИА Новости

      В Пакистане прошли успешные испытания баллистической ракеты большой дальности "Шахин-2". Она способна нести ядерную боеголовку. Ракета упала в Аравийском море.

      Учения провели после окончания шестинедельных всеобщих выборов в Индии, которая является главным соперником Пакистана в спорном регионе Кашмир, на который претендуют оба государства. Время от времени за него идут бои, в которых нередко гибнут гражданские люди. Конфликт осложняется тем фактом, что обе страны – ядерные.

      Читайте также: Индо-пакистанская война: история конфликта и известные бои

      Ракета "Шахин-2" типа "земля–земля" может поражать цели на расстоянии до 1500 километров.

      Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия, смотрите инфографику:

      Что случилось между Индией и Пакистаном?

      26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам возле пакистанского города Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их главарей.

      Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, что перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.

      В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

      Чем события в Пакистане и Индии угрожают миру? Самый главный ответ это два ядерных государства. И любые столкновения между ними могут иметь катастрофические последствия. Второй – по мнению экспертов, если мировые лидеры не обратят должного внимания на конфликт между странами, то усложнится борьба с террористическими группировками, такими как "Исламское государство", которых так стремится уничтожить в Сирии коалиция во главе с США.

      Но пока все последствия конфликта вовсю ощущает на себе местное население. До 1971 года – это постоянные мощные и не очень обстрелы. После – безработица, неустойчивая политическая и экономическая ситуации и теракты.

      blog_ava
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      Теги: Пакистан Оружие Конфликт между Индией и Пакистаном
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