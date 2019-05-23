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      Пакистан випробував балістичну ракету, здатну нести ядерну боєголовку

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      У Пакистані запустили ракету "Шахін-2"
      У Пакистані запустили ракету "Шахін-2" / РИА Новости

      У Пакистані відбулись успішні випробування балістичної ракети великої дальності "Шахін-2". Вона здатна нести ядерну боєголовку. Ракета впала в Аравійському морі.

      Навчання провели після завершення шеститижневих загальних виборів в Індії, яка є головним суперником Пакистану у спірному регіоні Кашмір, на який претендують обидві держави. Час від часу за нього точаться бої, у яких нерідко гинуть цивільні люди. Конфлікт ускладнюється тим фактом, що обидві країни – ядерні.

      Читайте також: Індо-пакистанська війна: історія конфлікту та найвідоміші бої

      Ракета "Шахін-2" типу "земля–земля" може вражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. 

      Країни, що досі не відмовились від ядерної зброї, дивіться інфографіку:

      Що сталось між Індією та Пакистаном?

      26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

      Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.

      У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.

      Чим події в Пакистані та Індії загрожують світу? Найголовніша відповідь – це дві ядерні держави. І будь-які сутички між ними можуть мати катастрофічні наслідки. Друге – на думку експертів, якщо світові лідери не звернуть належної уваги на конфлікт між країнами, то ускладниться боротьба з терористичними угрупованнями, такими як "Ісламська держава", яких так прагне знищити у Сирії коаліція на чолі з США.

      Та поки всі наслідки конфлікту наповну відчуває на собі місцеве населення. До 1971 року – це постійні потужні і не дуже обстріли. Після – безробіття, нестійка політична та економічна ситуації та теракти.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Пакистан Конфлікт між Індією і Пакистаном Зброя
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