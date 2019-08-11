Пакистан обвинил Индию в геноциде и нацизме

Политика Индии в штате Кашмир направлена против мусульман, надвигается геноцид, а идеология Индии вдохновлена идеологией нацистов. Об этом заявил в воскресенье, 11 августа, премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Комендантский час, подавление (протестов – 24 канал) и надвигающейся геноцид воплощают в себе идеологию "Раштрия сваямсевак сангх" (индийская националистическая организация – 24 канал), вдохновенную идеологией нацистов", – написал Хан в своем Twitter.

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Имран Хан выразил опасения, что реализация "идеологии индуистской первенства" приведет к репрессиям не только в Кашмире, но и в отношении всей мусульманской общины Индии. А также приведет к агрессивным действиям против Пакистана.

Это попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потакать, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене (говорится о 1938, когда на аншлюс Австрии почти не отреагировали – 24 канал)?

– отметил Хан.



Имран Хан, 1992 год, граница с Афганистаном / Reddit

Что происходит между Индией и Пакистаном?

В августе 2019 года отношения между Индией и Пакистаном обострились.

Дело в том, что руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, закрепленный ранее в конституции. А также на этой территории ввели прямой контроль со стороны Дели (столица Индии).

В ответ правительство Пакистана решило перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень, остановило торговлю, прекратиол железнодорожное и автобусное сообщение с этой страной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, во исполнение предвыборных обещаний, заявил, что такие действия Индии позволят покончить с терроризмом в Кашмире. По его словам, "за прошедшие три десятилетия в регионе погибли 42 тысячи человек".



Земли исторического Кашмира контролируют три государства: Индия, Пакистан и Китай

Историческая территория Джамму и Кашмира населена в основном мусульманами, как и Пакистан. Однако эта земля разделена между Индией и Пакистаном, и в индийской части мусульмане не принимают участия во власти. С момента обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирования конфликта (в том числе – вооруженного) в этом регионе не удается достичь. Причем следует заметить, что обе страны обладают ядерным статусом.



Подробные об этом – в блоге Ивана Яковины: Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны