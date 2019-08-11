Пакистан звинуватив Індію в геноциді та нацизмі

Політика Індії в штаті Кашмір спрямована проти мусульман, насувається геноцид, а ідеологія Індії натхнення ідеологією нацистів. Так заявив у неділю, 11 серпня, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

"Комендантська година, придушення (протестів – 24 канал) і геноцид, що насувається, втілюють в собі ідеологію "Раштрії сваямсевак сангх" (індійська націоналістична організація – 24 канал), натхненної ідеологією нацистів", – написав Хан у своєму Twitter.

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Імран Хан висловив побоювання, що реалізація "ідеології індуїстської першості" призведе до репресій не лише в Кашмірі, а й щодо всієї мусульманської громади Індії. А також призведе до агресивних дій проти Пакистану.

Це спроба змінити демографію Кашміру шляхом етнічних чисток. Питання ось у чому: чи світ буде просто дивитися і потурати, як він зробив це з Гітлером у Мюнхені (мовиться про 1938 рік, коли на аншлюс Австрії майже не відреагували – 24 канал)?

– наголосив Хан.



Імран Хан, 1992 рік, кордон з Афганістаном / Reddit

Що відбувається між Індією та Пакистаном?

У серпні 2019 року відносини між Індією і Пакистаном загострилися.

Річ у тому, що керівництво Індії скасувало особливий статус штату Джамму і Кашмір, закріплений раніше в конституції. А також на цій території ввели прямий контроль з боку Делі (столиця Індії).

У відповідь уряд Пакистану вирішив перевести дипломатичні відносини з Індією на нижчий рівень, зупинив торгівлю, припинив залізничне і автобусне сполучення з цією країною.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, у виконання передвиборчих обіцянок, заявив, що такі дії Індії дозволять покінчити з тероризмом у Кашмірі. За його словами, "за минулі три десятиліття у регіоні загинули 42 тисячі людей".



Землі історичного Кашміру контролюють три держави: Індія, Пакистан та Китай

Історична територія Джамму і Кашміру населена здебільшого мусульманами, як і Пакистан. Однак ця земля розділена між Індією і Пакистаном, і в індійській частині мусульмани не беруть участі у владі. З часу здобуття незалежності двома країнами в 1947 році врегулювання конфлікту (у тому числі – збройного) в цьому регіоні не вдається досягти. Причому слід зауважити, що обидві країни мають ядерний статус.



Детальні про це – у блозі Івана Яковини: Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны