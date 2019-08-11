01:05
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Пакистан звинуватив Індію в геноциді та нацизмі

      126 Читать новость на русском
      Конфлікт ядерних держав Індії та Пакистану набирає обертів
      Конфлікт ядерних держав Індії та Пакистану набирає обертів / Getty Images

      Політика Індії в штаті Кашмір спрямована проти мусульман, насувається геноцид, а ідеологія Індії натхнення ідеологією нацистів. Так заявив у неділю, 11 серпня, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

      "Комендантська година, придушення (протестів – 24 канал) і геноцид, що насувається, втілюють в собі ідеологію "Раштрії сваямсевак сангх" (індійська націоналістична організація – 24 канал), натхненної ідеологією нацистів", – написав Хан у своєму Twitter.

      Читайте також: Пакистан просить у Трампа допомогти врегулювати конфлікт з Індією

      Імран Хан висловив побоювання, що реалізація "ідеології індуїстської першості" призведе до репресій не лише в Кашмірі, а й щодо всієї мусульманської громади Індії. А також призведе до агресивних дій проти Пакистану.

      Це спроба змінити демографію Кашміру шляхом етнічних чисток. Питання ось у чому: чи світ буде просто дивитися і потурати, як він зробив це з Гітлером у Мюнхені (мовиться про 1938 рік, коли на аншлюс Австрії майже не відреагували – 24 канал)?
      – наголосив Хан.

      Хан
      Імран Хан, 1992 рік, кордон з Афганістаном / Reddit

      Що відбувається між Індією та Пакистаном?

      У серпні 2019 року відносини між Індією і Пакистаном загострилися.

      Річ у тому, що керівництво Індії скасувало особливий статус штату Джамму і Кашмір, закріплений раніше в конституції. А також на цій території ввели прямий контроль з боку Делі (столиця Індії).

      У відповідь уряд Пакистану вирішив перевести дипломатичні відносини з Індією на нижчий рівень, зупинив торгівлю, припинив залізничне і автобусне сполучення з цією країною.

      Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, у виконання передвиборчих обіцянок, заявив, що такі дії Індії дозволять покінчити з тероризмом у Кашмірі. За його словами, "за минулі три десятиліття у регіоні загинули 42 тисячі людей".


      Землі історичного Кашміру контролюють три держави: Індія, Пакистан та Китай

      Історична територія Джамму і Кашміру населена здебільшого мусульманами, як і Пакистан. Однак ця земля розділена між Індією і Пакистаном, і в індійській частині мусульмани не беруть участі у владі. З часу здобуття незалежності двома країнами в 1947 році врегулювання конфлікту (у тому числі – збройного) в цьому регіоні не вдається досягти. Причому слід зауважити, що обидві країни мають ядерний статус.

      Детальні про це – у блозі Івана Яковини: Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны

      blog_ava
      Прапори України помітили на акціях протесту у Москві: це могла бути провокація – фото, відео
      11 серпня
      3324
      Теги: Індія Конфлікт між Індією і Пакистаном Пакистан Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      11 серпня , 22:01 Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      2336
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 серпня , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1074
      Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      11 серпня , 21:00 Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      1667
      П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      11 серпня , 20:45 П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      Катерина Петренко 1656
      Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      11 серпня , 20:30 Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      Наталя Сколоздра 2305
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук