Редкую и дорогую систему РЭБ россиян "Палантин" уничтожили на Запорожье

Украинские военные уничтожили редкий комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", стоимость которого оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Нанести врагу такие потери удалось на Запорожском направлении.

Уничтожить такие цель удалось благодаря нескольким ударам. Об этом сообщает Lasar's Group НГУ.

Как удалось уничтожить "Палантин"?

На Запорожском направлении бойцы Lasar's Group НГУ провели спецоперацию со смежными подразделениями и уничтожили важную цель – систему РЭБ "Палантин". Это удалось сделать в зоне ответственности 17-го армейского корпуса.

Сначала удалось зафиксировать скопление вражеской противовоздушной обороны за линией фронта. Впоследствии выяснили, что эти системы прикрывает мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, именно его и решили уничтожить.

После этого бойцы Lasar's Group НГУ вместе с 15-й отдельной бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" проанализировали район, уточнили координат и наконец определили точное расположение российского комплекса.

После этого "Лазари" собственными дронами вылетели на поражение "Палантина". Первыми ударами экипажи подбили цель, а следующими – окончательно уничтожили. У россиян минус 20 миллионов долларов, а у нас – свободное небо для дронов,

– говорится в сообщении.

Уничтожение российского "Палантина": смотрите видео

