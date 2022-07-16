Палата представителей США одобрила законы для защиты права женщин на аборты и есть нюанс, – CNN

Палата представителей США приняла законы, которые должны защитить право женщин делать аборты. При этом чтобы граждане могли поехать в другой штат и сделать аборт.

Ряд законов приняла Палата представителей США. За это они проголосовали 15 июля.

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Палата представителей США одобрила законы об абортах

Возглавляемая демократами Палата представителей в пятницу (говорится о 15 июля – 24 канал) приняла ряд законопроектов, направленных на защиту доступа к абортам на федеральном уровне после важного решения Верховного суда по делу "Роу против Вейда",

– говорится в сообщении.

Следует объяснить, что проекты законов Палата представителей США рассматривала только для того, чтобы противостоять решению Верховного суда, отменившего конституционное право на аборт.

Однако эти законы должен поддержать Сенат, где у демократов почти нет шансов победить республиканскую оппозицию.

Речь идет о:

проект закона о здоровье женщин с 2022 года. Он предполагает сохранение доступа к абортам по всей стране на федеральном уровне. Следует упомянуть, что в Сенате уже блокировали этот проект закона;

проект закона об обеспечении доступа к абортам, предусматривающий право женщины ездить в штат, где аборты разрешены.

Следует напомнить, что фактически после запрета абортов Верховным судом были так называемые "активные запреты", которые начали действовать сразу после решения суда. То есть, они сразу запретили аборты в 13 штатах.

Кратко о решении Верховного суда США по абортам

В конце июня Верховный суд США упразднил конституционное право на аборт. Это право в США предоставили почти 50 лет назад по делу "Роу против Уэйда".

То есть суд разрешил отдельным регионам США запретить аборты на своей территории.

После решения Верховного суда США Джо Байден выступил с речью. Президент сказал, что отмена решения Роу против Уэйда является кульминацией сознательных усилий в течение десятилетий, чтобы нарушить баланс нашего законодательства. Это реализация крайней идеологии и трагической ошибки Верховного суда.

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