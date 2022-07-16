Палата представителей США одобрила законы для защиты права женщин на аборты и есть нюанс, – CNN

16 июля 2022 , 03:51
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Источник:

CNN

Палата представителей США приняла законы, которые должны защитить право женщин делать аборты. При этом чтобы граждане могли поехать в другой штат и сделать аборт.

Ряд законов приняла Палата представителей США. За это они проголосовали 15 июля.

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Палата представителей США одобрила законы об абортах

Возглавляемая демократами Палата представителей в пятницу (говорится о 15 июля – 24 канал) приняла ряд законопроектов, направленных на защиту доступа к абортам на федеральном уровне после важного решения Верховного суда по делу "Роу против Вейда",
– говорится в сообщении.

Следует объяснить, что проекты законов Палата представителей США рассматривала только для того, чтобы противостоять решению Верховного суда, отменившего конституционное право на аборт.

Однако эти законы должен поддержать Сенат, где у демократов почти нет шансов победить республиканскую оппозицию.

Речь идет о:

  • проект закона о здоровье женщин с 2022 года. Он предполагает сохранение доступа к абортам по всей стране на федеральном уровне. Следует упомянуть, что в Сенате уже блокировали этот проект закона;
  • проект закона об обеспечении доступа к абортам, предусматривающий право женщины ездить в штат, где аборты разрешены.

Следует напомнить, что фактически после запрета абортов Верховным судом были так называемые "активные запреты", которые начали действовать сразу после решения суда. То есть, они сразу запретили аборты в 13 штатах.

Кратко о решении Верховного суда США по абортам

  • В конце июня Верховный суд США упразднил конституционное право на аборт. Это право в США предоставили почти 50 лет назад по делу "Роу против Уэйда".
  • То есть суд разрешил отдельным регионам США запретить аборты на своей территории.
  • После решения Верховного суда США Джо Байден выступил с речью. Президент сказал, что отмена решения Роу против Уэйда является кульминацией сознательных усилий в течение десятилетий, чтобы нарушить баланс нашего законодательства. Это реализация крайней идеологии и трагической ошибки Верховного суда.

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Автор: Діана Квасневська