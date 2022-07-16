Палата представителей США одобрила законы для защиты права женщин на аборты и есть нюанс, – CNN
Источник:CNN
Палата представителей США приняла законы, которые должны защитить право женщин делать аборты. При этом чтобы граждане могли поехать в другой штат и сделать аборт.
Ряд законов приняла Палата представителей США. За это они проголосовали 15 июля.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Верховный суд США отменил конституционное право на аборт: Байден выступил с резкой критикой
Палата представителей США одобрила законы об абортах
Возглавляемая демократами Палата представителей в пятницу (говорится о 15 июля – 24 канал) приняла ряд законопроектов, направленных на защиту доступа к абортам на федеральном уровне после важного решения Верховного суда по делу "Роу против Вейда",
– говорится в сообщении.
Следует объяснить, что проекты законов Палата представителей США рассматривала только для того, чтобы противостоять решению Верховного суда, отменившего конституционное право на аборт.
Однако эти законы должен поддержать Сенат, где у демократов почти нет шансов победить республиканскую оппозицию.
Речь идет о:
- проект закона о здоровье женщин с 2022 года. Он предполагает сохранение доступа к абортам по всей стране на федеральном уровне. Следует упомянуть, что в Сенате уже блокировали этот проект закона;
- проект закона об обеспечении доступа к абортам, предусматривающий право женщины ездить в штат, где аборты разрешены.
Следует напомнить, что фактически после запрета абортов Верховным судом были так называемые "активные запреты", которые начали действовать сразу после решения суда. То есть, они сразу запретили аборты в 13 штатах.
Кратко о решении Верховного суда США по абортам
- В конце июня Верховный суд США упразднил конституционное право на аборт. Это право в США предоставили почти 50 лет назад по делу "Роу против Уэйда".
- То есть суд разрешил отдельным регионам США запретить аборты на своей территории.
- После решения Верховного суда США Джо Байден выступил с речью. Президент сказал, что отмена решения Роу против Уэйда является кульминацией сознательных усилий в течение десятилетий, чтобы нарушить баланс нашего законодательства. Это реализация крайней идеологии и трагической ошибки Верховного суда.