Палатный передал "потомкам рыцарей Зимнего похода" из 28 бригады партию самолетов-камикадзе

"Украинская команда" передала 28 механизированной бригаде партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним.

Об этом сообщается на странице волонтерского штаба "Украинская команда" в фейсбуке.

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"Украинская команда" передала 28 славной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода очередную партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним. Эти самолеты уже завтра полетят на головы врагов", – говорится в сообщении.

"Украинская команда" передала 28 бригаде очередную партию самолетов-камикадзе: смотрите видео

В волонтерском штабе напомнили, что 28 бригада продолжает традиции воинов УНР.

В конце десятых годов ХХ века бойцы Украинской Народной Республики совершили первый зимний поход по тылам большевиков и деникинцев. За весь поход было пройдено 2500 километров, проведено более 50 успешных боев. Сегодня потомки славных рыцарей Зимнего похода – бойцы 28 бригады – продолжают славные традиции воинов УНР. С начала широкомасштабного вторжения они били врага в Одесской области, освобождали правобережье Херсонской области. Сейчас – воюют на Донбассе,

– отмечает "Украинская команда".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил бойцов 28 бригады, которые более 2 лет защищают Украину на самом горячем направлении на Донбассе.



Самолеты-камикадзе помогут уничтожать врага / Фото "Украинской команды"

"Хочу поблагодарить наших ребят, наших героев, которые уже более двух лет защищают наше государство на самом горячем направлении на Донбассе. Друзья, мы обязательно победим. Слава Украине!" – отметил Палатный.