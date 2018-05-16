Палестина отозвала своего посла из Соединенных Штатов

Палестина отозвала своего представителя из США из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщает сайт палестинского внешнеполитического ведомства.

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Глава делегации Организации освобождения Палестины в Вашингтоне уже 16 мая вернется на родину. На какой срок – неизвестно.

14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США. Это вызвало массовые протесты в Секторе Газа. Больше полусотни человек погибли, около трех тысяч – ранены. Из-за обострения ситуации на границе Израиля Совбез ООН собрался на экстренное заседание.

Обе стороны призвали прекратить столкновения и быть сдержанными. В то же время США возложили ответственность за противостояние на группировку ХАМАС, которая подстрекала палестинцев прорываться через границу.

Напомним, правительство Турции отозвало в Анкару для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Все из-за кровавых событий в Секторе Газа.