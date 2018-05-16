Палестина відкликала свого посла зі Сполучених Штатів
Палестина відкликала свого представника зі США через перенесення посольства Сполучених Штатів з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Про це повідомляє сайт палестинського зовнішньополітичного відомства.
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Глава делегації Організації визволення Палестини у Вашингтоні вже 16 травня повернеться на батьківщину. На який термін – невідомо.
14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. Це спричинило масові протести у Секторі Гази. Понад півсотні людей загинули, близько трьох тисяч – поранені. Через загострення ситуації на кордоні Ізраїлю Радбез ООН зібрався на екстренне засідання.
Обидві сторони закликали припинити сутички і бути стриманими. Водночас США поклали відповідальність за протистояння на угоруповання ХАМАС, яке підбурювало палестинців прориватися через кордон.
Нагадаємо, уряд Туреччини відкликав до Анкари для консультацій своїх послів у Вашингтоні та Тель-Авіві. Все через криваві події у Секторі Газа.
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