В Ужгороде появилась первая пальмово-сакуровая аллея: кто ее высадил и какой адрес

Сакуры цветут в Ужгороде. К тому же 2024 год на Закарпатье объявлен годом цветочного туризма. Поэтому неудивительно, что постоянно появляются новые детали, связанные с удивительными цветами сакур.

Что интересно, в этом году японская вишня расцвела на две недели раньше. Массовое цветение ожидают до середины апреля. 24 Канал публиковал карту краеведов, где можно найти сакуры в Ужгороде.

Смотрите также В Киеве расцвели первые магнолии: волшебный репортаж из столицы

Где искать пальмы в Ужгороде

Журналист Виталий Глагола написал, что пальмы высадили в областном центре Закарпатья на улице Николая Бабьяка. Их целых шесть, и они будут расти параллельно сакурам, образуя аллею. Собственно, аллея сакур на улице Бабьяка появилась несколько лет назад.

В Ужгороде высадили пальмы / Фото Виталий Глагола

"Необычное сочетание японской вишни и экзотических пальм уже полюбилось горожанам, а фото заполонили соцсети", – отметил Глагола.

Как выглядит пальмово-сакуровая аллея на Закарпатье: смотрите видео

Заметно, что возле сакур есть специальное место, чтобы люди могли подойти ближе и не топтать траву.

Кто высадил пальмы

Местные медиа смеются, что теперь Ужгороду не хватает разве что морского берега. И указывают, что идея посадить пальмы возле сакур в Ужгороде принадлежит строительной компании, которая развивает жилой комплекс неподалеку.

Застройщики уверяют, что этот вид пальм выдерживает даже сильные морозы, поэтому мягкий климат Закарпатья станет для них идеальным.

Где искать пальмы и сакуры в Ужгороде: показываем на карте

Это расположение приблизительное, ведь улица Бабьяка достаточно длинная. Но локации на карте вдохновляют. Рядом расположены большой Боздошский парк и Славянская набережная, где всегда цветет много сакур. Да и улица пролегает через реку Уж. Есть где погулять туристам!

14 апреля в Ужгороде состоится Uzhhorod Sakura Run 2024