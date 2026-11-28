В Вашингтоне у Мемориала жертвам Голодомора состоялась церемония памяти миллионов украинцев, убитых советским режимом во время геноцида 1932 – 1933 годов. В ходе церемонии были проведены параллели между преступлениями СССР и нынешней агрессией России против Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как в Вашингтоне почтили память жертв Голодомора?

Церемония состоялась у Мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне. В ней приняли участие временный поверенный в делах Украины Денис Сеник, председатель Комитета США по признанию Голодомора и президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив, а также послы Молдовы Влад Кулминский и Литвы Гедиминас Варвуолис.

Дипломаты Украины, Молдовы и Литвы почтили память жертв Голодомора в США / "Укринформ"

Во время выступления Денис Сеник провел параллели между преступлениями советского режима и современными действиями России против Украины.

Блокируя экспорт украинского зерна, Россия не только наносит ущерб экономике Украины, но и угрожает продовольственному обеспечению стран, которые зависят от украинского зерна,

– отметил Сеник.

Дипломат призвал международных партнеров и в дальнейшем привлекать внимание к российским преступлениям, усиливать давление на Кремль, добиваться ответственности за агрессию и поддерживать Украину.

Во время мероприятия представители Украинской греко-католической и православной церквей провели совместный молебен.

Как советский режим скрывал преступления Голодомора?

Как сообщил Центр противодействия дезинформации, в 1932–1933 годах советская власть искусственно организовала голод в Украине. У людей принудительно изымали зерно и другие запасы продовольствия, крестьян лишали возможности уехать в поисках спасения, а тех, кто сопротивлялся или пытался рассказать о трагедии, преследовали.

В то же время Кремль прилагал систематические усилия, чтобы скрыть масштабы преступления. Советские спецслужбы контролировали переписку, сообщения о голоде объявляли антисоветской агитацией, а иностранных журналистов не допускали в охваченные голодом районы.

Для зарубежных гостей организовывали контролируемые поездки, во время которых демонстрировали якобы благополучную жизнь. В частности, в 1933 году советскую Украину посетил бывший премьер-министр Франции Эдуар Эррио, который после этого публично отрицал факт голода.

Несмотря на цензуру, британские журналисты Гарет Джонс и Малькольм Маггеридж рассказали миру о трагедии. В марте 1933 года Джонс побывал в украинских селах и обнародовал свидетельства о том, что он видел.

Советская власть также скрывала демографические последствия Голодомора. После того как перепись населения 1937 года показала значительно меньшую численность населения, чем ожидалось, ее результаты аннулировали и засекретили, а организаторов переписи подвергли репрессиям.

До конца 1980-х годов в СССР официально отрицали Голодомор. В то же время украинская диаспора, свидетели трагедии, журналисты и исследователи продолжали хранить и распространять правду о геноциде.

Прямые демографические потери Украины в результате Голодомора составили 3,9 миллиона человек, что еще 600 тысяч детей не родились. Совокупные потери оцениваются в 4,5 миллиона.

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память миллионов людей, погибших в результате искусственных голодов, организованных советским тоталитарным режимом. В этом году День памяти приходится на 28 ноября.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают , что Голодомор 1932–1933 годов был направлен на уничтожение украинцев как народа и подавление их сопротивления советской власти. В целом из-за Голодомора и искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов Украина потеряла миллионы человеческих жизней.

Помнить об этом – значит также отстаивать правду и призывать к ответственности,

– подчеркнули в МИД.

Голодомор признали геноцидом украинского народа 28 государств, Европейский парламент, ПАСЕ и Балтийская ассамблея. В ведомстве призвали другие страны также принять соответствующие решения.

В Украине 28 ноября в 16:00 состоится общенациональная минута молчания. Украинцев призывают зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконник, чтобы ее свет был виден с улицы.

В МИД также напомнили, что современная Россия продолжает политику уничтожения украинской государственности, идентичности, культуры и языка. Полномасштабная война сопровождается убийствами, депортациями, террором и нападениями на мирных жителей.

Напомним, некоторые иностранные репортеры рисковали собственной жизнью, чтобы рассказать миру правду о том, что происходило в Украине. Их свидетельства стали важными доказательствами геноцида украинского народа, который советская власть десятилетиями отрицала. Ко Дню памяти жертв Голодоморов 24 Канал рассказал о том, как создавали искусственный голод и что увидели иностранцы в украинских селах.