Акцию организовали грузинские журналисты. Говорят, что планировали демонстрацию, когда в Украине сообщили о 119 погибших детях. Однако в день проведения пришлось прибавить еще 26 пар обуви.

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Известно, что акция продолжалась на проспекте Руставели более часа.

Мы знаем, как важно поддержать друзей в таких моментах. Поэтому украинцы, по-моему, должны воспринять эту акцию как наш громкий протест и поддержку,

– отметила одна из организаторов акции Ирма Надирашвили.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, в результате вооруженной агрессии России по состоянию на утро 30 марта 2022 года погибли 145 детей , более 220 раненых.

В Тбилиси перед парламентом выставили 145 пар детской обуви – смотрите видео

Обратите внимание, Владимир Зеленский рассказал, что некоторые послы лишь "напрасно тратят время" . Во время вечернего обращения 30 марта глава государства сообщил, что отозвал украинских послов из Марокко и Грузии.