Памятник "Основателям Одессы" на Екатерининской площади закрыли деревянным забором. Об этом сообщила журналистка "Суспільного" с места происшествия.

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В Одессе поставят точку по памятнику Екатерине II

Недавно одесситы проголосовали за судьбу памятника русской императрице Екатерине II. Это также подтвердил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, после голосования людей вопрос должны вынести на ближайшую сессию Одесского городского совета.

Участие в онлайн-голосовании приняли 7796 человек. В настоящее время процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство (3914 голосов) было отдано за то, чтобы полностью демонтировать памятник.



Как выглядит памятник Екатерине ІІ по состоянию на 6 ноября / Фото "Общественное Одесса"

Напомним, что городской совет Одессы уже пытался голосовать за снос памятника Екатерине II в конце сентября 2022 года. Однако голосование провалили. В частности, сам же Труханов тогда воздержался от голосования, из нужных 33 голосов было только 17.

Ранее памятник неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами. 2 ноября одесситы увидели русскую императрицу в красноречивом образе. На голову Екатерины II надели колпак палача, а в руку дали петлю.

Что этому предшествовало

Летом 2022 года украинцы на сайте президента Украины опубликовали петицию о сносе памятника Екатерине II.

Она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Глава государства обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы.

Однако мэр Одессы был против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.

Одесский активист Сергей Стерненко отметил, что в Одесском городском совете большинство имеют партийцы Труханова в коалиции с бывшей пророссийской партией "Оппозиционная платформа – При жизни" и российским пропагандистом Шарием.

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