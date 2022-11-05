Мэр Одессы пояснил, что дальше должно состояться с Екатериной II, пишет 24 канал. Новости о скандальном памятнике сообщил городской совет и Труханов лично.

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Одесситы уже проголосовали за судьбу Екатерины II

В настоящее время (5 ноября – 24 канал) процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади,

– сообщили в городском совете Одессы.

Мэр Геннадий Труханов рассказал, что после голосования людей вопросы должны вынести на ближайшую сессию Одесского городского совета.

Он также неожиданно написал, что уже обратился в профильную комиссию городского совета, чтобы:

провела заседание;

подготовила соответствующий проект решения;

"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" учтут депутаты городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", – удивил заявлением Труханов.

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Городской совет уже голосовал за судьбу памятника

В этом контексте следует напомнить, что городской совет Одессы уже пытался голосовать за снос памятника Екатерине II в конце сентября 2022 года. Однако голосование провалили.

В частности, сам мэр Геннадий Труханов тогда воздержался от голосования, а из нужных 33 голосов было только 17.

В этом контексте одесский активист Сергей Стерненко отметил, что в Одесском городском совете большинство имеют партийцы Труханова в коалиции с бывшей пророссийской партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" и российским пропагандистом Шарием.

Люди поддержали демонтаж Екатерины II

В конце октября появились предварительные результаты голосования людей. Одесситы в режиме онлайн ответили на вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Учредителям Одессы", расположенного на Екатерининской площади?" Люди могли проголосовать за один из вариантов:

за демонтаж памятника полностью;

за сохранение памятника на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II;

за сохранность памятника на своем месте без изменений;

за сохранение памятника и его перенесение в специальный мемориальный парк или музей;

за отложение решения вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения;

за демонтаж из памятника имперских символов.

Из семи вариантов большинство проголосовало за демонтаж памятника полностью. Уже 5 ноября городской совет сообщил окончательно, что большинство одесситов хотят демонтировать памятник.

Что этому предшествовало

Еще летом 2022 года украинцы на сайте президента Украины опубликовали петицию о сносе памятника Екатерине II.

Она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Владимир Зеленский в ответ обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы.

Однако мэр Одессы был против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.

Но уже 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.

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