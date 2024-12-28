Сейчас памятник демонтировали и вывезли в Днепропетровскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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Планируют ли устанавливать памятник на новом месте

В пресс-службе МВА говорят, что памятник будет храниться на Днепропетровщине. Устанавливать его на другом месте пока не планируют.

Отметим, что скульптуру создал художник и скульптор Петр Антип. Памятник обошелся городскому бюджету в два с половиной миллиона гривен.

Сейчас в Покровске наблюдается сложная ситуация. Россияне постоянно обстреливают и атакуют город. В частности, недавно под вражеский артиллерийский обстрел попали спасатели. В результате этого был поврежден автомобиль.

Российские войска также пытаются прорваться к Покровску с флангов, чтобы окружить город. На этом направлении продолжаются тяжелые бои. Сейчас россияне имеют преимущество в технике и живой силе.