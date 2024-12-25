Под обстрел попали спасатели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Личный состав не пострадал

В результате обстрела в Донецкой области поврежден автомобиль.

Интересно! Украина отмечает Рождество 25 декабря, а одна из версий мелодии, которая стала символом этого праздника, а именно "Щедрик", была написана Николаем Леонтовичем именно в Покровске.

В ГСЧС рассказали, что во время выполнения задач по назначению, вблизи Покровска, спасатели приданного подразделения ГСЧС Киевской области попали под артиллерийский обстрел со стороны врага.

В результате обстрела оперативный автомобиль получил повреждения,

– говорится в сообщении.

К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

Российские войска совершили многочисленные атаки на нескольких направлениях, включая Волчанск, Торецк и Петропавловку, но все были отбиты украинскими защитниками.

За минувшие сутки произошло 266 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.