Під обстріл потрапили рятувальники. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

Дивіться також У Новий Комар ворог намагається заходити піхотою: яка ситуація навколо Великої Новосілки

Особовий склад не постраждав

Внаслідок обстрілу у Донецькій області пошкоджено автомобіль.

Цікаво! Україна відзначає Різдво 25 грудня, а одна із версій мелодії, яка стала символом цього свята, а саме "Щедрика", була написана Миколою Леонтовичем саме у Покровську.

У ДСНС розповіли, що під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київської області потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога.

Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає.

Російські війська здійснили численні атаки на кількох напрямках, включаючи Вовчанськ, Торецьк і Петропавлівку, але всі були відбиті українськими захисниками.

За минулу добу відбулося 266 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.