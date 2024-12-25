Під обстріл потрапили рятувальники. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
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Особовий склад не постраждав
Внаслідок обстрілу у Донецькій області пошкоджено автомобіль.
Цікаво! Україна відзначає Різдво 25 грудня, а одна із версій мелодії, яка стала символом цього свята, а саме "Щедрика", була написана Миколою Леонтовичем саме у Покровську.
У ДСНС розповіли, що під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київської області потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога.
Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень,
– мовиться в повідомленні.
На щастя, серед особового складу постраждалих немає.
Російські війська здійснили численні атаки на кількох напрямках, включаючи Вовчанськ, Торецьк і Петропавлівку, але всі були відбиті українськими захисниками.
За минулу добу відбулося 266 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.