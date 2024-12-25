Найбільш активні ділянки фронту в районі селища Велика Новосілка. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Росіяни стягують ресурси
Північніше Великої Новосілки активні бойові дії тривають також у районі Нового Комара, а південніше – у районі Нескучного.
Аналітики розповіли, що у Новий Комар ворог намагається заходити піхотою, насичуватися в селі, щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику та здійснюють ураження піхоти, яка ховається в будинках.
Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію,
– мовиться в повідомленні.
Після того, як ворог зайняв населені пункти Сторожове та Благодатне, туди підтягують ресурси для накопичення і подальшого просування. Також росіяни роблять спроби рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку.
Тривають спроби зупинити ворога,
– підсумували у DeepState.
Крім цього, відомо також, що на східній частині від Великої Новосілки ворог копає фортифікаційні споруди та насичує їх піхотою.