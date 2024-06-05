РосСМИ сообщили о надписи на памятнике Жукову в понедельник, 3 июня. Впрочем, российские пропагандисты не публиковали кадры с надписью, а памятник показывали только сверху, где надпись не видно.

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Как на памятнике Жукову появилась надпись "ГУР"

В сети опубликовали кадры, как на памятнике Жукову появилась надпись "ГУР". Так, на опубликованном видео женщина с баллончиком аэрозольной красной краски оставила надпись. Интересно, что одета она была также символично. На женщине были синие джинсы и, вероятно, желтая футболка.

Как пишут в СМИ, видео, как на памятнике Жукову появилась надпись, предоставили анонимные источники, которые подписались как "Молодежь за ГУР".

Как появилась надпись на памятнике Жукова: смотрите видео

Кто оставил надпись на памятнике

В росСМИ сообщили, что надпись оставили якобы 28-летняя Анастасия Лысенкова из Краснознаменска и 55-летняя Вера Николаева из Мытищ. Женщины объяснили свои действия тем, что их это попросили сделать телефонные мошенники. Анастасия и Вера заявили, что им якобы обещали гонорар, который поможет выплатить кредит.

Россиянок уже отправили в СИЗО. Согласно российскому законодательству, Анастасии и Вере грозит до 5 лет лишения свободы.

Как пишут росСМИ, женщины были медсестрами и работали в частной клинике.