Попытки агрессора закупить для имитации "устойчивого развития" оккупированного полуострова визиты в Крым "авторитетных деятелей культуры мирового уровня" носили все более трагикомический характер, а всевозможные фейковые "международные фестивали" собирали разве что коллективы из Бурятии и Удмуртии.
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"Кластер" на мысе Хрустальный
В этих условиях одним из ключевых достижений агрессора российская пропаганда считала заключение оккупантами в 2018 году "соглашения" с австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au по строительству в Севастополе "театра оперы и балета" на мысе Хрустальный. "Театр", согласно обещаниям оккупантов, должен был строиться как составляющая "культурного кластера"; при этом наличие в Севастополе уже пять лет ряда медленных долгостроев сделало в городе само слово "кластер" формой саркастической брани.
Этот проект лоббировался лично Путиным и не смотря возмущение Украины и цивилизованных стран мира, упомянутые австрийские архитекторы обещали завершить строительство "театра" в 2023 году. В январе 2022 года Украина наложила санкции на владельцев архитектурного бюро и саму фирму.
Подконтрольные российским спецслужбам "независимые блоггеры" и каналы социальных сетях распространяют "сенсационную информацию" о том, что "севастопольский театр возглавит" балетмейстер Игорь Зеленский, который заменит "директора" Сергея Полунина.
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Полунин является артистом балета украинского происхождения, но с 2014 года последовательно поддерживал преступную политику Кремля, и даже сделал себе татуировку в виде Путина, за что он, видимо, и получил в 2019 году в "награду" "севастопольскую должность".
Впрочем, после нескольких лет пророссийской риторики херсонец Полунин с февраля 2022 выехал с семьей в Дубай и занял выжидательную позицию по поводу масштабной российской агрессии.
Игрушка для зятя Путина
В отличие от Полунина, у Игоря Зеленского значительно больше связей с "миром президентов", и не потому что он является однофамильцем украинского лидера, а через общего ребенка с Екатериной Тихоновой, которая является дочерью Путина.
Этот путинский "зять" до апреля 2022 года работал в Мюнхенском государственном балете, где прекратил работу из-за поддержки российской агрессии.
Впрочем, рискнем заявить, что должность "главного за балетом" в оккупированном Севастополе сохранялась за Игорем с 2018 года, когда его "тесть" по случаю рождения внучки, начал лоббировать строительство севастопольского театра сомнительного архитектурного качества, а херсонец Полунин был просто пропагандистским.
Ведь именно Игорь Зеленский был вовлечен с 2018 года в совет наблюдателей московского фонда "Национальное культурное наследие" под эгидой которого должен был строиться севастопольский театр на средства акционерного общества "Роснефтегаз", с первичным бюджетом в 450 миллионов долларов, который в дальнейшем постоянно увеличивался и, конечно на "памперсы для внучки солидного человека".
Кроме того, указанный "человек искусства" имеет хорошо понятный для своего "тестя" характер и способности, ведь, как сообщали о нем подчиненные "Игорь Анатольевич разговаривает прежде всего матом".
Именно этот "матерный мюзикл" в исполнении путинского "зятя", очевидно, станет основным "культурным событием" лета 2022 года на оккупированном полуострове.
Посылка с того света
Впрочем, российская пропаганда почему-то массово сообщает о еще одной истории в стиле "звездных" балетмейстеров, ведь за "утечкой" в московской полиции французское посольство в Москве якобы получило "посылку из Крыма" якобы от итальянского кино продюсера Пьетро Нотари, который умер в 2006 году.
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