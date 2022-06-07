Попытки агрессора закупить для имитации "устойчивого развития" оккупированного полуострова визиты в Крым "авторитетных деятелей культуры мирового уровня" носили все более трагикомический характер, а всевозможные фейковые "международные фестивали" собирали разве что коллективы из Бурятии и Удмуртии.

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"Кластер" на мысе Хрустальный

В этих условиях одним из ключевых достижений агрессора российская пропаганда считала заключение оккупантами в 2018 году "соглашения" с австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au по строительству в Севастополе "театра оперы и балета" на мысе Хрустальный. "Театр", согласно обещаниям оккупантов, должен был строиться как составляющая "культурного кластера"; при этом наличие в Севастополе уже пять лет ряда медленных долгостроев сделало в городе само слово "кластер" формой саркастической брани.

Этот проект лоббировался лично Путиным и не смотря возмущение Украины и цивилизованных стран мира, упомянутые австрийские архитекторы обещали завершить строительство "театра" в 2023 году. В январе 2022 года Украина наложила санкции на владельцев архитектурного бюро и саму фирму.

Подконтрольные российским спецслужбам "независимые блоггеры" и каналы социальных сетях распространяют "сенсационную информацию" о том, что "севастопольский театр возглавит" балетмейстер Игорь Зеленский, который заменит "директора" Сергея Полунина.

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Полунин является артистом балета украинского происхождения, но с 2014 года последовательно поддерживал преступную политику Кремля, и даже сделал себе татуировку в виде Путина, за что он, видимо, и получил в 2019 году в "награду" "севастопольскую должность".

Впрочем, после нескольких лет пророссийской риторики херсонец Полунин с февраля 2022 выехал с семьей в Дубай и занял выжидательную позицию по поводу масштабной российской агрессии.

Игрушка для зятя Путина

В отличие от Полунина, у Игоря Зеленского значительно больше связей с "миром президентов", и не потому что он является однофамильцем украинского лидера, а через общего ребенка с Екатериной Тихоновой, которая является дочерью Путина.

Этот путинский "зять" до апреля 2022 года работал в Мюнхенском государственном балете, где прекратил работу из-за поддержки российской агрессии.

Впрочем, рискнем заявить, что должность "главного за балетом" в оккупированном Севастополе сохранялась за Игорем с 2018 года, когда его "тесть" по случаю рождения внучки, начал лоббировать строительство севастопольского театра сомнительного архитектурного качества, а херсонец Полунин был просто пропагандистским.

Ведь именно Игорь Зеленский был вовлечен с 2018 года в совет наблюдателей московского фонда "Национальное культурное наследие" под эгидой которого должен был строиться севастопольский театр на средства акционерного общества "Роснефтегаз", с первичным бюджетом в 450 миллионов долларов, который в дальнейшем постоянно увеличивался и, конечно на "памперсы для внучки солидного человека".

Кроме того, указанный "человек искусства" имеет хорошо понятный для своего "тестя" характер и способности, ведь, как сообщали о нем подчиненные "Игорь Анатольевич разговаривает прежде всего матом".

Именно этот "матерный мюзикл" в исполнении путинского "зятя", очевидно, станет основным "культурным событием" лета 2022 года на оккупированном полуострове.

Посылка с того света

Впрочем, российская пропаганда почему-то массово сообщает о еще одной истории в стиле "звездных" балетмейстеров, ведь за "утечкой" в московской полиции французское посольство в Москве якобы получило "посылку из Крыма" якобы от итальянского кино продюсера Пьетро Нотари, который умер в 2006 году.

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Сообщается, что послание "с того света" якобы имело "шпионский формат" в виде набора различных предметов, включая пластиковые бутылки, кости и записку о "сувенирах из Крыма" непонятного содержания.

Пока неясно, является ли это послание действием больного человека, или "забавами" российских спецслужб, но "культурная жизнь" оккупированного Крыма очень напоминает содержание этой "посылки" якобы от давно умершего режиссера.