Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, в ходе которого глава государства обратился и к народу и властям Индонезии.
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Россия проводит массовые репрессии уже 8 лет
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия на полуострове уже 8 лет проводит репрессии против тех, кто за свободу, против коренного населения Крыма, то есть крымских татар и против мусульман.
У нас есть опыт Крыма, который с 2014 года находится под контролем России как оккупанта и был превращен в одно из наиболее опасных мест в Европе,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что за 8 лет не было ни одной недели, если бы не поступали новости о новых судилищах и репрессиях против тех, кто не устраивает оккупантов в Крыму.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европе нет ни одного такого места, как оккупированный Крым, где происходили бы такие безнаказанные репрессии над мусульманами и всеми теми, кто просто стремится жить своей жизнью. Более того, это происходит на виду у всего мира.
Последние новости из оккупированного Крыма
- Россия активно использует временно оккупированную территорию украинского полуострова для войны против нашего государства. Например, по данным "Крым.Реалии", две трети действующих подлодок черноморского флота России находятся в Черном море . Две лодки, то есть треть, размещены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, на оккупированном полуострове россияне разворачивают дополнительные дивизионы С-400 , чтобы усилить противовоздушную оборону. Также, по данным Генштаба, россияне готовят резервные подразделения для участия в войне.
- В то же время в Крыму зафиксировали работу самоорганизованного партизанского движения . Активисты распространяют правду о войне в Украине среди местных жителей.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что еще до конца 2022 года Вооруженные Силы Украины могут перейти админграницу с Крымом .
- По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного путем телефонного интервью, 82% украинцев не согласны отдавать России никаких территорий в пределах международно признанных границ Украины в обмен на скорейшее окончание боевых действий.