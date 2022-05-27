Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, в ходе которого глава государства обратился и к народу и властям Индонезии.

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Россия проводит массовые репрессии уже 8 лет

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия на полуострове уже 8 лет проводит репрессии против тех, кто за свободу, против коренного населения Крыма, то есть крымских татар и против мусульман.

У нас есть опыт Крыма, который с 2014 года находится под контролем России как оккупанта и был превращен в одно из наиболее опасных мест в Европе,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что за 8 лет не было ни одной недели, если бы не поступали новости о новых судилищах и репрессиях против тех, кто не устраивает оккупантов в Крыму.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европе нет ни одного такого места, как оккупированный Крым, где происходили бы такие безнаказанные репрессии над мусульманами и всеми теми, кто просто стремится жить своей жизнью. Более того, это происходит на виду у всего мира.

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