Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, під час якого глава держави звернувся й до народу та влади Індонезії.

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Росія проводить масові репресії уже 8 років

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія на півострові вже протягом 8 років проводить репресії проти тих, хто за свободу, проти корінного населення Криму, тобто кримських татар та проти мусульман.

Ми маємо досвід Криму, який з 2014 року перебуває під контролем Росії як окупанта і був перетворений на одне з найбільш небезпечних місць у Європі,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що за 8 років не було жодного тижня, коли б не надходили новини про нові судилища і репресії проти тих, хто не влаштовує окупантів у Криму.

Володимир Зеленський наголосив, що у Європі немає жодного такого місця, як окупований Крим, де б відбувалися такі безкарні репресії над мусульманами та всіма тими, хто просто прагне жити своїм життям. Щобільше, це відбувається на очах у всього світу.

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