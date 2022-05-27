Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, під час якого глава держави звернувся й до народу та влади Індонезії.
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Росія проводить масові репресії уже 8 років
Володимир Зеленський підкреслив, що Росія на півострові вже протягом 8 років проводить репресії проти тих, хто за свободу, проти корінного населення Криму, тобто кримських татар та проти мусульман.
Ми маємо досвід Криму, який з 2014 року перебуває під контролем Росії як окупанта і був перетворений на одне з найбільш небезпечних місць у Європі,
– наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що за 8 років не було жодного тижня, коли б не надходили новини про нові судилища і репресії проти тих, хто не влаштовує окупантів у Криму.
Володимир Зеленський наголосив, що у Європі немає жодного такого місця, як окупований Крим, де б відбувалися такі безкарні репресії над мусульманами та всіма тими, хто просто прагне жити своїм життям. Щобільше, це відбувається на очах у всього світу.
Останні новини з окупованого Криму
- Росія активно використовує тимчасово окуповану територію українського півострова для війни проти нашої держави. Наприклад, за даними "Крим.Реалії", дві третини діючих підводних човнів чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни, тобто третина, розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
- Крім того, на окупованому півострові росіяни розгортають додаткові дивізіони С-400, щоб посилити протиповітряну оборону. Також за даними Генштабу, росіяни готують резервні підрозділи для участі у війні.
- Водночас у Криму зафіксували роботу самоорганізованого партизанського руху. Активісти поширюють правду про війну в Україні серед місцевих.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ще до кінця 2022 року Збройні Сили України можуть перейти адмінмежу з Кримом.
- За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене шляхом телефонного інтерв'ю, 82% українців не згодні віддавати Росії жодних територій у межах міжнародно визнаних кордонів України в обмін на швидке закінчення бойових дій.
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