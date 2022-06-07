Спроби агресора закупити для імітації "сталого розвитку" окупованого півострова візити до Криму "авторитетних діячів культури світового рівня" носили все більш й більш трагікомічний характер, а всілякі фейкові "міжнародні фестивалі" збирали хіба що колективи з Бурятії та Удмуртії.

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"Кластер" на мисі Криштальний

За цих умов одним з ключових досягнень агресора російська пропаганда вважала укладання окупантами у 2018 року "угоди" з австрійським архітектурним бюро Coop Himmelb(l)au щодо будівництва у Севастополі "театру опери та балету" на мисі Криштальний. "Театр", згідно з обіцянками окупантів, мав будуватися як складова "культурного кластеру"; при цьому наявність у Севастополі вже пять років низки марудних довгобудів зробила у місті саме слово "кластер" формою саркастичної лайки.

Цей проєкт лобіювався особисто Путіним та попре обурення України та цивілізованих країн світу, згадані австрійські архітектори обіцяли завершити будівництво "театру" в 2023 році. У січні 2022 року Україна наклала санкції на власників архітектурного бюро та на саму фірму.

Наразі ж підконтрольні російським спецслужбам "незалежні блогери" та канали соціальних мереж поширюють "сенсаційну інформацію" про те, що "севастопольський театр очолить" балетмейстер Ігор Зеленський, який замінить "директора" Сергія Полуніна.

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Полунін є артистом балету українського походження, але з 2014 року він послідовно підтримував злочинну політику Кремля, та навіть зробив собі татуювання у вигляді Путіна, за що він, мабуть, й отримав у 2019 році у "нагороду" "севастопольську посаду".

Втім, після декількох років проросійської риторики херсонець Полунін з лютого 2022 року виїхав з родиною до Дубаю та зайняв вичікувальну позицію щодо масштабної російської агресії.

Іграшка для зятя Путіна

На відміну від Полуніна, у Ігоря Зеленського є значно більше зв’язків із "світом президентів", і не тому що він є однофамільцем українського лідера, а через спільну дитину з Катериною Тихоновою, яка є донькою Путіна.

Цей путінський "зять" до квітня 2022 року працював у Мюнхенському державному балеті де наразі припинив роботу через підтримку російської агресії.

Втім, ризикнемо заявити, що посада "головного за балетом" у окупованому Севастополі зберігалася за Ігорем з 2018 року, коли його "тесть" з нагоди народження онучки, почав лобіювати будівництво севастопольського театру сумнівної архітектурної якості, а херсонець Полунін був просто пропагандистським трюком окупантів.

Адже саме Ігор Зеленський був залучений з 2018 року у раду спостерігачів московського фонду "Національна культурна спадщина" під егідою якого мав будуватися севастопольський театр на кошти акціонерного товариства "Роснафтогаз", з первинним бюджетом у 450 мільйонів доларів, що надалі постійно збільшувався та, звісно розкрадався на "памперси для онуки поважної людини".

Крім того, зазначена "людина мистецтва" має добре зрозумілі для свого "тестя" характер та здібності, адже, як повідомляли про нього підлеглі "Ігор Анатолійович розмовляє насамперед матом".

Саме цей "матерний мюзикл" у виконанні путінського "зятя" очевидно стане основною "культурною подією" літа 2022 року на окупованому півострові.

Посилка з того світу

Втім, наразі російська пропаганда чомусь масово повідомляє про ще одну історію в стилі "зоряних" балетмейстерів, адже за "витоком" у московській поліції французьке посольство у Москві нібито отримало "посилку з Криму" нібито від італійського кіно продюсера П’єтро Нотаріанні, який насправді помер у 2006 році.

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Повідомляється, що послання "з того світу" нібито мало "шпигунський формат" у вигляді набору різних предметів, включаючи пластикові пляшки, бахали та кості, та записку про "сувеніри з Криму" незрозумілого змісту.

Поки неясно, чи це послання є дією хворої людини, чи "забавами" російських спецслужб, але загалом "культурне життя" окупованого Криму дуже нагадує зміст цієї "посилки" нібито від давно померлого режисера.