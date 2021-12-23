Пандемия COVID-19: Европа снова закрывается, но надежда на лучшее есть

С сегодняшнего дня в столичном регионе Лацио снова обязательно всем носить маски даже на улице. Учитывая погоду, не так страшно, как было летом, но никто, конечно, не любит маски. Далее читайте на украинском.

Європа закривається

Подібні вимоги впроваджують в інших країнах Європи. Багато країн взагалі лишаються в локдаунах на свята.

Відповідно, Ryanair та інші авіакомпанії почали скасовувати частину рейсів. Уважно слідкуйте за цим, якщо збираєтесь подорожувати в найближчі дні!

Омікрон домінує

При цьому перші результати дослідження Омікрону досить обнадійливі – кількість госпіталізацій від Омікрону приблизно в 5 разів менша, ніж від Дельти. Поки що схоже, що різниця в смертності буде ще більшою, але не знайшов точних оцінок.

Оскільки Омікрон дуже успішно витісняє інші штами, це може бути не проблемою, а надією на перехід COVID-19 до розряду відносно нестрашних сезонних вірусів.

Хотілося б на це сподіватися, як мінімум.

Бустерна доза

А поки ситуація все ще лишається складною, ми, за першої можливості, зробили собі бустерну вакцинацію. Тобто, це вже третє щеплення, яке я зробив рівно через 6 місяців після попереднього.

Після перших двох доз Pfizer, коли не було вибору, цим разом вибір був, і ми вирішили зробити Moderna, бо, схоже з того, що я читаю, комбінація вакцин, дає навіть кращий захист.

У мене не було, як і в перших двох випадків, жодних побічних ефектів вакцинації, окрім болю в місці щеплення.

З моїх знайомих у всіх, хто під час перших вакцинацій мав "побічки", отримав їх і після бустеру, а хто не мав, то й після третьої теж не було. Це нерепрезентативно, але, в цілому, з досвіду, тут схоже, що побічних ефектів після третьої вакцини менше, ніж після перших двох.