Пандемия отбросила нас на 5 лет назад, – посол о пересечении границы с Евросоюзом

В результате пандемии COVID-19 пришлось "с нуля" вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства. Поскольку страны закрыли свои границы для иностранных граждан.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Европа до сих пор с опаской открывается для иностранцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

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Эта пандемия нас отбросила на 5 – 6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что все будет нормально,

– сказал дипломат.

По его словам, кроме коронавируса есть еще ряд проблем при пересечении границ с ЕС, в частности:

Нехватка пунктов пропуска;

Качество обслуживания;

Отсутствие автоматизации, цифровизации процесса пересечения границы.

Для украинцев открыто 35 стран Европы

Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, изменила жизнь людей навсегда. Опасаясь смертельной болезни, страны закрыли свои границы от иностранцев.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили европейские страны, которые открыты для украинских туристов – их количество составляет 35.

Без всяких ограничений можно въехать в Албанию, Эстонию и Испанию.

При условии полной вакцинации – в Исландию и Чехию.

В то же время 30 стран Европы требуют ПЦР-тест и/или полную вакцинацию: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.



Для украинцев открыто 35 стран Европы / Инфографика 24 канала