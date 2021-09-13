Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Європа досі з побоюванням відкривається для іноземців. Про це він повідомив ефірі телеканалу "Дом".

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Ця пандемія нас відкинула на 5 – 6 років назад, коли ми вели переговори про безвізовий режим України з Європейським Союзом. Зараз починаємо знову переконувати, що все буде нормально,

– сказав дипломат.

За його словами, окрім коронавірусу є ще низка проблем при перетині кордонів з ЄС, зокрема:

Нестача пунктів пропуску;

Якість обслуговування;

Відсутність автоматизації, цифровізації процесу перетину кордону.

Зверніть увагу! Пандемія COVID-19, яка охопила світ у 2020 році, змінила життя людей назавжди. Побоюючись смертельної хвороби, країни закрили свої кордони від іноземців.

Для українців відкрито 35 країн Європи

Раніше у Міністерстві закордонних справ України перерахували європейські країни, які відкриті для українських туристів – їх кількість становить 35.

Без жодних обмежень можна в'їхати до Албанії, Естонії та Іспанії.

За умови повної вакцинації – Ісландії та Чехії.

Натомість 30 країн Європи вимагають ПЛР-тест та / або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Для українців відкрито 35 країн Європи / Інфографіка 24 каналу