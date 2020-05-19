Пандемию COVID-19 можно было предотвратить: что СМИ пишут о вине Китая

Новый коронавирус был впервые зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года и за несколько месяцев распространился по всему миру, заразив минимум 4,8 млн человек и убив более 317 тысяч. Однако этого можно было избежать при прозрачном и своевременном информировании о вспышке.

В Китае было зарегистрировано более 82 тысяч случаев COVID-19, по меньшей мере 4 633 человека умерли. Сегодня же, пока страна постепенно "оживает" и снимает карантинные ограничения, ее власть пытается "отбиваться" от обвинений в сокрытии информации на ранней стадии вспышки. Сайт 24 канала собрал, что об этом всем пишут иностранные СМИ.

Как можно было избежать пандемии?

16 мая главный научный советник Китая по борьбе с коронавирусом и лидер кампании против COVID-19 в Пекине Чжун Наньшань дал эксклюзивное интервью американскому телеканалу CNN. В котором, в частности, подтвердил, что местные власти Уханя, где впервые был зафиксирован коронавирус, скрыли ключевые детали о масштабах начальной вспышки.

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Чжун Наньшань известен как "герой ОРВИ" в Китае из-за борьбы с тяжелой эпидемией в 2003 году. На этот раз эксперт руководил реакцией страны на COVID-19, особенно на критических ранних стадиях вспышки. 20 января именно он подтвердил на государственном китайском телеканале CCTV, что коронавирус может передаваться между людьми и что вспышку можно было контролировать. До этого органы здравоохранения Уханя неделями утверждали, что нет четких доказательств его передачи от человека к человеку.

Кроме того, эксперт отметил, что, после его приезда в Ухань 18 января, он получил много звонков от врачей и бывших студентов, которые предупреждали, что ситуация намного хуже, чем показывали официальные отчеты.

Местная власть не хотела говорить правду в то время. На самом начале они молчали. И тогда я сказал, что, видимо, у нас большее количество людей заражены,

– объяснил Чжун Наньшань.

Он добавил, что стал это подозревать, когда количество официально зарегистрированных случаев в Ухане оставалось 41 в течение более 10 дней, несмотря на заражения, которые фиксировали заграницей. Тогда эксперт потребовал, чтобы ему предоставили настоящую статистику. И это сделали 20 января – оказалось, что общее количество случаев в Ухане насчитывало 198 человек (из них 13 – медики), три человека умерли.

В тот же день на встрече с представителями центральной власти он предложил заблокировать Ухань, чтобы сдержать распространение вируса. Этот шаг был беспрецедентным: 23 января центральное правительство закрыло Ухань, отменив все рейсы, поезда и автобусы в городе и за его пределами, и перекрыв основные въезды на шоссе. Жесткие ограничения здесь длились 76 дней.

Важно Вторая волна коронавируса может оказаться значительно хуже первой, – ВОЗ

Трагическая хронология:

27 января в интервью CCTV мэр Уханя Чжоу Сянванг признал, что местные власти вовремя не предоставляли данные о коронавирусе общественности . Он объяснил это тем, что, как местное правительство, они могли разглашать информацию только после получения соответствующего разрешения;

. Он объяснил это тем, что, как местное правительство, они могли разглашать информацию только после получения соответствующего разрешения; в феврале в Китае уволили нескольких высших должностных лиц на фоне распространения критики потносительно обращения местной властью со вспышкой COVID-19 (в частности, информированием о новых случаях заболевания).

При этом Чжун Наньшань убеждает: в дальнейшем официальная статистика Китая была достоверной – после того, как в конце января центральное правительство взяло под контроль реакцию на коронавирус. По его словам, власть усвоила уроки эпидемии, вспыхнувшей 17 лет назад и теперь местным чиновникам грозила ответственность за сокрытие данных.



В Ухане сначала скрывали данные о количестве больных / Фото Getty Images

Сейчас Китай медленно восстанавливает нормальную жизнь. В частности, представители многих профессий вернулись на работу, заработали фабрики и заводы, в ряде провинций открылись школы. Однако специалист отмечает: опасность появления второй волны COVID-19 в стране растет. За последние недели здесь были зафиксированы свежие случаи коронавируса, в частности в Ухане и в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

Большинство китайцев сейчас все еще восприимчивы к COVID-19 из-за отсутствия иммунитета,

– сказал Чжун Наньшань.

Он также отверг теорию, которую выдвинули президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео о том, что вирус возник в лаборатории Уханя – там, по данным эксперта, не имеют для этого оборудования и нужного количества специалистов.

Мир хочет расследования COVID-19, Китай считает – рано

Ожидается, что на этой неделе Пекин столкнется с новыми этапами давления на Всемирной ассамблее здравоохранения, пишет Тһе Guardian. Так, 120 стран поддержали проект резолюции, поданный Евросоюзом и Австралией, призывая расследовать происхождение COVID-19.

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Всемирная ассамблея здравоохранения – руководящий орган ВОЗ – собирается на видеоконференции в течение двух дней, 18 и 19 мая. Проект резолюции, который представят во вторник, требует независимого расследования международной реакции на пандемию COVID-19 и действий ВОЗ. Среди стран, которые требуют расследования, есть и союзники Китая, такие как Индонезия и Россия.

Издание напоминает: Пекин неоднократно говорил, что исследователи еще не определили источник вируса, и там даже не исключают возможность того, что он, возможно, возник в другом месте. Поэтому такие призывы Китай расценивает как стремление стран отказаться от собственных неудач. А накануне конференции Пекин обвинил государства-члены в политизации встречи, в частности со стороны США.

Китайские власти, как представляется, осуществляют больший контроль над исследованиями происхождения вируса, а также препятствуют международным наблюдателям принимать полноценное участие в этом.

Нежелание Китая позволить международному сообществу расследовать и его энтузиазм в создании всевозможных теорий заговора, указывающих на некитайское происхождение вируса, лишь заставляют мир с нетерпением ждать ответа,

– пояснил изданию профессор политической экономии в университете Джона Хопкинса Хо-Фунг Хунг.

Как пишет CNN, формулировка резолюции слабая по сравнению с предыдущими призывами Австралии провести расследование роли и ответственности Китая в возникновении пандемии. Это, возможно, было необходимо для согласования большинства государств-членов ВОЗ – в том числе и тех, что являются союзниками Пекина.

Однако Китаю расслабляться не стоит: содержание резолюции является достаточно мощным, чтобы "обеспечить проведение надлежащего и тщательного расследования".



Проект резолюции по COVID-19 представят 19 мая / Фото Getty Images

Ранее Пекин заверял, что будет поддерживать расследование, которое проводит ВОЗ. В частности, посол Китая в Великобритании Лю Сяоминг заявил:

Мы – открыты, мы – прозрачны, нам нечего скрывать, нам нечего бояться. Мы приветствуем международное независимое исследование, но его должна организовать ВОЗ.

Были также указания на то, что Пекин может принять резолюцию, однако это – маловероятный шаг. В нынешней ситуации это – не на руку Китаю. Любой крайне критический отчет может иметь потенциально пагубное влияние на мировой статус страны, которая и так уже серьезно страдает вследствие коронавирусного кризиса.

Китайские чиновники неоднократно и гневно опровергали мнение о том, что цензура или сокрытие данных Пекином вызвало пандемию. Однако это все же помешало мировому положению страны, когда иностранные политики, особенно в США, а также частично в странах Европы и мира – обвиняют Китай в хаосе, с которым они сейчас столкнулись.

Более того, Китай заявил, что такой шаг – проведение расследования – сейчас является преждевременным, поскольку пандемия еще продолжается, пишет VOA со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян.

В чем обвиняют Китай?

В конце апреля Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая в уничтожении первых образцов коронавируса в Ухане, что затрудняет возможность проследить эволюцию вируса или найти его происхождение, передает Breitbart.

Он (Китай – 24) не сообщал об устойчивой передаче вируса от человека к человеку в течение месяца, пока COVID-19 не зафиксировали в каждой провинции Китая. Он цензурировал тех, кто пытался предупредить мир, приказал остановить тестирование новых больных и уничтожил существующие образцы,

– заявил Помпео.

Вирусы могут развиваться очень быстро, меняя характеристики. Образцы вирусов пациентов в Соединенных Штатах могут значительно отличаться от аналогичных в Китае или любой другой части мира. Сравнивать их с ранними образцами вируса из Китая, однако, уже невозможно, пояснил Помпео, поскольку этих образцов не существует.

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Согласно сообщениям, Китай 1 января закрыл и обеззаразил рынок, где продают диких животных, уничтожив тем самым любые биологические образцы, которые могли бы помочь ученым. С тех пор Пекин утверждает, якобы вирус вообще мог зародиться не на рынке, и пропагандировал несколько необоснованных теорий заговора.

Кроме того, по данным издания, 3 января Китайская национальная комиссия по здравоохранению (NHC) приказала учреждениям не публиковать любую информацию, связанную с неизвестной болезнью, и приказала лабораториям передавать любые результаты тестов в высшие учреждения или уничтожать их.

Сообщения некоторых из этих лабораторий о том, что вирус, возможно, был связан с ОРВИ, привели к тому, что некоторые врачи делились советами по предотвращению заражения инфекционной болезнью в социальных сетях. Они впоследствии подлежали наказанию. Один из этих врачей – Ли Вэнлян – позже умер. Власти Китая подтвердили, что он был болен COVID-19.

Осуждают в этой ситуации и ВОЗ – за то, что там, вопреки регламенту, не реагировали на явные признаки того, что китайские чиновники скрывают ключевые доказательства происхождения вируса и должным образом не информировали мир и собственных граждан о вспышке новой болезни.