Пандемії COVID-19 можна було запобігти: що ЗМІ пишуть про провину Китаю

Новий коронавірус був вперше зафіксований у Китаї наприкінці грудня 2019 року та за кілька місяців поширився по всьому світу, заразивши щонайменше 4,8 млн осіб та вбивши понад 317 тисяч. Однак цього можна було уникнути за прозорого і вчасного інформування про спалах.

У Китаї було зареєстровано понад 82 тисячі випадків COVID-19, щонайменше 4633 особи померло. Сьогодні ж, поки країна поступово "оживає" та знімає карантинні обмеження, її влада намагається "відбиватися" від звинувачень у приховуванні інформації на ранній стадії спалаху. Сайт 24 каналу зібрав, що про все це пишуть іноземні медіа.

Як можна було уникнути пандемії?

16 травня головний науковий радник Китаю по боротьбі з коронавірусом і лідер кампанії проти COVID-19 у Пекіні Чжун Наньшань дав ексклюзивне інтерв'ю американському телеканалу CNN. У якому, зокрема, підтвердив, що місцева влада Уханю, де вперше було зафіксовано коронавірус, приховала ключові деталі про масштаби початкового спалаху.

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Чжун Наньшань відомий як "герой ГРВІ" в Китаї через боротьбу з важкою епідемією у 2003 році. Цього разу експерт керував реакцією країни на COVID-19, особливо на критичних ранніх стадіях спалаху. 20 січня саме він підтвердив на державному китайському телеканалі CCTV, що коронавірус може передаватися між людьми і що спалах можна було контролювати. До цього органи охорони здоров'я Уханя тижнями стверджували, що немає чітких доказів його передачі від людини до людини.

Крім того, експерт зазначив, що, після його приїзду до Уханя 18 січня, він отримав багато дзвінків від лікарів та колишніх студентів, які попереджали, що ситуація – набагато гірша, ніж показували офіційні звіти.

Місцева влада не хотіла говорити правду на той час. На самому початку вони мовчали. І тоді я сказав, що, мабуть, у нас більша кількість людей заражені,

– пояснив Чжун Наньшань.

Він додав, що став це підозрювати, коли кількість офіційно зареєстрованих випадків в Ухані залишалася 41 протягом понад 10 днів, незважаючи на зараження, що фіксували за кордоном. Тоді експерт почав вимагати, щоб йому надали справжню статистику. І це зробили 20 січня – виявилося, що загальна кількість випадків в Ухані нараховувала 198 осіб (з них 13 – медики), троє людей померли.

У той же день на зустрічі з представниками центральної влади він запропонував заблокувати Ухань, щоб стримати поширення вірусу. Цей крок був безпрецедентним: 23 січня центральний уряд закрив Ухань, скасувавши всі рейси, поїзди та автобуси в місті та за його межами, й перекривши основні в'їзди на шосе. Жорсткі обмеження тут тривали 76 днів.

Важливо Друга хвиля коронавірусу може виявитись значно гіршою за першу, – ВООЗ

Трагічна хронологія:

27 січня в інтерв'ю CCTV мер Уханя Чжоу Сянванг визнав, що місцева влада вчасно не надавала дані про коронавірус громадськості . Він пояснив це тим, що, як місцевий уряд, вони могли розголошувати інформацію лише після отримання відповідного дозволу;

. Він пояснив це тим, що, як місцевий уряд, вони могли розголошувати інформацію лише після отримання відповідного дозволу; у лютому в Китаї звільнили кількох вищих посадових осіб на тлі поширення критики щодо поводження місцевої владою зі спалахом COVID-19 (зокрема, інформуванням про нові випадки захворювання).

При цьому Чжун Наньшань переконує: надалі офіційна статистика Китаю була достовірною – після того, як наприкінці січня центральний уряд взяв під контроль реакцію на коронавірус. За його словами, влада "засвоїла уроки епідемії, що спалахнула 17 років тому" і тепер місцевим чиновникам загрожувала відповідальність за приховування даних.



В Ухані спочатку приховували дані про кількість хворих / Фото Getty Images

Наразі Китай повільно відновлює нормальне життя. Зокрема, представники багатьох професій повернулися на роботу, запрацювали фабрики і заводи, у низці провінцій відкрилися школи. Однак фахівець зазначає: небезпека появи другої хвилі COVID-19 у країні зростає. За останні тижні тут було зафіксовано свіжі випадки коронавірусу, зокрема в Ухані та у північно-східних провінціях Хейлунцзян та Цзілінь.

Більшість китайців наразі все ще сприйнятливі до COVID-19 через відсутність імунітету,

– сказав Чжун Наньшань.

ВІн також відкинув теорію, яку висунули президент США Дональд Трамп та держсекретар Майк Помпео про те, що вірус виник у лабораторії Уханя – там, за даними експерта, не мають для цього обладнання та потрібної кількості фахівців.

Світ хоче розслідування COVID-19, Китай вважає – рано

Очікується, що цього тижня Пекін зіштовхнеться з новими етапами тиску на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, пише Тhe Guardian. Так, 120 країн підтримали проєкт резолюції, поданий Євросоюзом та Австралією, закликаючи розслідувати походження COVID-19.

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Всесвітня асамблея охорони здоров'я – керівний орган ВООЗ – збирається на відеоконференції протягом двох днів, 18 та 19 травня. Проєкт резолюції, який представлять у вівторок, вимагає незалежного розслідування міжнародної реакції на пандемію COVID-19 та дій ВООЗ. Серед країн, які вимагають розслідування, є і союзники Китаю, такі як Індонезія та Росія.

Видання нагадує: Пекін неодноразово говорив, що дослідники ще не визначили джерело вірусу, і там навіть не виключають можливість того, що він, можливо, виник у іншому місці. Тому такі заклики Китай розцінює як прагнення країн відмовитися від власних невдач. А напередодні конференції Пекін звинуватив держави-члени в політизації зустрічі, зокрема з боку США.

Китайська влада, як видається, здійснює більше контролю над дослідженнями походження вірусу, а також перешкоджає міжнародним спостерігачам брати повноцінну участь у цьому.

Небажання Китаю дозволити міжнародному співтовариству розслідувати та його ентузіазм у створенні всіляких теорій змови, що вказують на некитайське походження вірусу, лише змушують світ з нетерпінням чекати на відповідь,

– пояснив виданню професор політичної економії в університеті Джона Гопкінса Хо-Фунг Хунг.

Як пише CNN, формулювання резолюції є слабким порівняно з попередніми закликами Австралії провести розслідування ролі та відповідальності Китаю у виникненні пандемії. Це, можливо, було необхідно для погодження більшості держав-членів ВООЗ – зокрема й тих, що є союзниками Пекіна.

Однак Китаю розслаблятися не варто: зміст резолюції є достатньо потужним, щоб "забезпечити проведення належного та ретельного розслідування".



Проєкт резолюції щодо COVID-19 представлять 19 травня / Фото Getty Images

Раніше Пекін запевняв, що підтримуватиме розслідування, яке проводить ВООЗ. Зокрема, посол Китаю у Великій Британії Лю Сяомінг заявив:

Ми – відкриті, ми – прозорі, нам нічого приховувати, нам нічого боятися. Ми вітаємо міжнародне незалежне дослідження, але його повинна організувати ВООЗ.

Були також вказівки на те, що Пекін може прийняти резолюцію, однак це – малоймовірний крок. У нинішній ситуації це – не на руку Китаю. Будь-який вкрай критичний звіт може мати потенційно згубний вплив на світовий статус країни, яка і так вже серйозно потерпає внаслідок коронавірусної кризи.

Китайські чиновники неодноразово і гнівно спростовували думку про те, що цензура чи приховування даних Пекіном спричинило пандемію. Однак це все ж зашкодило світовому становищу країни, коли іноземні політики – особливо в США, а також частково у країнах Європи та світу – звинувачують Китай у хаосі, з яким вони зараз зіштовхнулися.

Більш того, Китай заявив, що такий крок – проведення розслідування – наразі є передчасним, оскільки пандемія ще триває, пише VOA з посиланням на представника Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян.

У чому звинувачують Китай?

У кінці квітня Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Комуністичну партію Китаю у знищенні перших зразків коронавірусу в Ухані, що ускладнює можливість простежити еволюцію вірусу або знайти його походження, передає Breitbart.

Він (Китай, – 24) не повідомляв про стійку передачу вірусу від людини до людини протягом місяця, поки COVID-19 не зафіксували у кожній провінції Китаю. Він цензурував тих, хто намагався попередити світ, наказав зупинити тестування нових хворих і знищив існуючі зразки,

– заявив Помпео.

Віруси можуть розвиватися дуже швидко, змінюючи характеристики. Зразки вірусів пацієнтів у Сполучених Штатах можуть значно відрізнятися від аналогічних у Китаї чи будь-якій іншій частині світу. Порівнювати їх із ранніми зразками вірусу з Китаю, однак, вже неможливо, пояснив Помпео, оскільки цих зразків не існує.

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Згідно з повідомленнями, Китай 1 січня закрив та знезаразив ринок, де продають диких тварин, знищивши тим самим будь-які біологічні зразки, які могли б допомогти вченим. З тих пір Пекін стверджує, нібито вірус міг взагалі зародитися не на ринку, і пропагував кілька необгрунтованих теорій змови.

Крім того, за даними видання, 3 січня Китайська національна комісія з охорони здоров’я (NHC) наказала установам не публікувати будь-яку інформацію, пов'язану з невідомою хворобою, і наказала лабораторіям передавати будь-які результати тестів у вищі установи або знищувати їх.

Повідомлення деяких із цих лабораторій про те, що вірус, можливо, був пов’язаний із ГРВІ, призвели до того, що деякі лікарі ділилися порадами щодо запобігання зараження інфекційною хворобою у соціальних мережах. Вони згодом підлягали покаранню. Один із цих лікарів – Лі Венліян – пізніше помер. Влада Китаю підтвердила, що він був хворим на COVID-19.

Засуджують у цій ситуації і ВООЗ – за те, що там, всупереч регламенту, не реагували на явні ознаки того, що китайські чиновники приховують ключові докази походження вірусу та належним чином не інформували світ і власних громадян про спалах нової хвороби.