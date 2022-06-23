Паническая подготовка: в белорусском Мозыре остановили нефтеперерабатывающий завод, элита убегает из города

Приближенные к Лукашенко белорусские чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор все же согласится с авантюрой Путина и отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины. При этом в глобальный успех агрессивных действий многие не верят.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, именно с подготовкой к предполагаемому нападению на наше государство связана чрезвычайная активность белорусов в Мозыре. 22 июня на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей.

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С территории НПЗ очень активно начали вывозить топливо. Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию.

Бизнес-элита вывозит семьи и ценности куда подальше

Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси.

Параллельно с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей.

На самом же заводе вывоз топлива был зафиксирован 22 июня, когда на территорию НПЗ приехали вооруженные мужчины в темной одежде и с белыми повязками на руках. Кроме того, охрану объекта обеспечивают полицейские.

Куда именно белорусы вывозят топливо с Мозырского НПЗ, пока неизвестно.

Подобные меры в спецслужбах связывают не только с вероятным вступлением в войну со стороны Беларуси, но и с тем, что местные элиты понимают это. Все знают, что в случае непосредственной агрессии, Украина может мгновенно отказаться от позиции не нанесения ударов по военным объектам в совсем недружественной соседней республике. И это значит, что ВСУ смогут наносить удары по нефтеперерабатывающему заводу, складам с боеприпасами, аэродромам и другим местам, которые будут находиться в зоне поражения имеющегося вооружения.

В Беларуси считают, что люди стерпят все

Приближенные к Лукашенко люди очень боятся последствий непосредственного участия Беларуси в войне, но вовсе не из-за призрачных митингов со стороны населения. В генералитете вообще не рассматривали вариантов какого-либо противодействия властям со стороны населения в случае принятия судьбоносного решения.

Во время разных совещаний, когда кто-то из военачальников поднимал вопросы реакции на войну со стороны народа, все чиновники сходились во мнении, что белорусы превратились в рабов и на самом деле почти не оказывали существенного сопротивления с 24 февраля. Генералы постоянно отмечали, что так называемая "железнодорожная партизанщина" не была массовой и такой, которая на самом деле помешала бы России вести боевые действия. Других попыток сопротивления со стороны белорусов никто не фиксировал.

Лукашенко уверен, что белорусы стерпят что угодно, включая поток гробов срочников из Украины. Тем более что в отсутствии протестов будет напрямую заинтересована Россия. Однако уверенности в гарантиях безопасности самой Беларуси со стороны Путина никто не ощущает. Так бывает, когда живешь в своем мире, "побеждаешь" каждый день, слушаешь о "взятии Киева". А утром неизвестный беспилотник пролетает через все системы ПВО на расстоянии более 100 километров, и в твоем городе горит нефтеперерабатывающий завод.

Да и даже в случае захода армии Лукашенко вглубь Украины всего на несколько километров, спрогнозировать, когда все войско посыплется, никто не может. Без непосредственного участия России полноценно противостоять ВСУ, пограничникам, нацгвардейцам и полицейским белорусы вряд ли смогут. А в случае провала кампании никаких гарантий демилитаризации Беларуси не существует.