Боевой дух россиян не на должном уровне

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он сообщил, что Россия продолжает собирать силы и готова к одновременным массированным атакам.

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"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые вовлечены в этом направлении. Их там много", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что погода, рассогласование и панические настроения сдерживают российских оккупантов на Донбассе. Боевой дух россиян далеко не на должном уровне.

Впрочем, есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная неувязка действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне,

– сказал он.

По словам Кириленко, российские военные общаются между собой и понимают, как закончился их "блицкриг" с планами захватить Киев через несколько дней. Также руководитель Донецкой ОВА заявил, что россияне знают, какие на самом деле у них потери. Как сказал Кириленко, они очень значительны даже для такой большой армии, как в России.

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Генштаб ВСУ 13 апреля сообщил, что российские оккупанты уже готовы к наступлению на Донетчине и Юге Украины.

По информации СМИ, президент России Путин хочет собрать на Донбассе войска в 5 раз больше украинских.

Основные усилия в Донбассе российские захватчики сосредотачивают на попытках захвата Попасной и Рубежного.