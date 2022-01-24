Паника расшатывает валютный рынок, – советник президента о колебаниях курса
Источник:24 канал
Курс доллара перевалил за 28 гривен и продолжает стремительно расти. Однако это не повод паниковать, ведь такие настроения лишь еще больше расшатывают валютный рынок.
Об этом в эфире 24 канала сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он заверил, что средний курс доллара в 2022 году должен составлять 28,2 гривны.
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"Различные панические настроения могут расшатывать рынок и давать колебания. Я понимаю, что есть много политических игроков на этом поле", – заверил Устенко.
По его словам, в Украине любая экономическая новость поднимается на политические флаги – и это не из-за беспокойства определенных политиков.
Просто такая информация дает возможность получить дополнительные политические баллы для своей политики,
– пояснил советник президента.
Устенко: Украина все воспринимает чувствительнее
Советник президента подчеркнул, что ситуация в мире неблагоприятна для всех, просто в Украине все воспринимают чувствительнее.
"У нас все накладывается на ситуацию безопасности, информационную войну, в которой мы находимся сейчас. Однако у нас есть четкое понимание, как реагировать на изменения", – подытожил Устенко.
Курс доллара к 2024 году / инфографика 24 канала
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Устенко о валютном рынке: смотрите видео