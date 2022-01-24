Паника расшатывает валютный рынок, – советник президента о колебаниях курса

Курс доллара перевалил за 28 гривен и продолжает стремительно расти. Однако это не повод паниковать, ведь такие настроения лишь еще больше расшатывают валютный рынок.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он заверил, что средний курс доллара в 2022 году должен составлять 28,2 гривны.

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"Различные панические настроения могут расшатывать рынок и давать колебания. Я понимаю, что есть много политических игроков на этом поле", – заверил Устенко.

По его словам, в Украине любая экономическая новость поднимается на политические флаги – и это не из-за беспокойства определенных политиков.

Просто такая информация дает возможность получить дополнительные политические баллы для своей политики,

– пояснил советник президента.

Устенко: Украина все воспринимает чувствительнее

Советник президента подчеркнул, что ситуация в мире неблагоприятна для всех, просто в Украине все воспринимают чувствительнее.

"У нас все накладывается на ситуацию безопасности, информационную войну, в которой мы находимся сейчас. Однако у нас есть четкое понимание, как реагировать на изменения", – подытожил Устенко.



Курс доллара к 2024 году / инфографика 24 канала

Курс валют: последние новости

Нацбанк на 25 января установил курс на уровне 28,37 гривны за доллар.

Экономист Тимофей Милованов также считает, что гривна усилится, как только пройдет истерия.

Стоимость евро по состоянию на 24 января осталась на уровне 32,11 гривны.

Устенко о валютном рынке: смотрите видео