Про це в ефірі 24 каналу сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що середній курс долара у 2022 році має складати 28,2 гривні.

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"Різні панічні настрої можуть розхитувати ринок і давати коливання. Я розумію, що є багато політичних гравців на цьому полі", – запевнив Устенко.

За його словами, в Україні будь-яка економічна новина піднімається на політичні прапори – і це не через занепокоєння певних політиків.

Просто така інформація дає можливість отримати додаткові політичні бали для своєї політсили,

– пояснив радник президента.

Устенко: Україна все сприймає чуттєвіше

Радник президента наголосив, що ситуація у світі несприятлива для всіх, просто в Україні все сприймають чуттєвіше.

"У нас все накладається на безпекову ситуацію, інформаційну війну, у якій ми перебуваємо зараз. Однак в нас є чітке розуміння, як реагувати на зміни", – підсумував Устенко.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Курс валют: останні новини

Нацбанк на 25 січня встановив курс на рівні 28,37 гривні за долар.

Економіст Тимофій Милованов також вважає, що гривня посилиться, щойно мине істерія.

Вартість євро станом на 24 січня залишилася на рівні 32,11 гривні.

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