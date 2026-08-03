Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему эти события вызвали панику у оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова. Он также рассказал, какие его действия свидетельствуют о подготовке к возможному развитию событий на полуострове.

Временные переправы создают ловушки для оккупантов

После поражения мостов, путепроводов и развязок российские инженерные и железнодорожные войска пытаются восстановить движение через насыпные дороги и понтонные переправы. Такие конструкции могут некоторое время пропускать транспорт, однако быстро разрушаются из-за дождей и нагрузки, а их пропускная способность значительно уступает полноценным маршрутам.

Все эти временные переправы снижают плотность потока и образуют узкое горлышко,

– пояснил Свитан.

Перед такими участками и сразу после них возникают пробки, в которых скапливается российская военная техника. Мобильные огневые группы, которые оккупанты размещают рядом для борьбы с беспилотниками, также попадают под удары и не могут полноценно прикрыть колонны.

Сначала выбивают группы, которые пытаются обстреливать дроны из пулеметов, а затем начинают расстреливать всю колонну, собравшуюся у этой переправы,

– подчеркнул военный эксперт.

Украинская аэроразведка контролирует территорию на глубине до 100 километров, в частности побережье Азовского моря и сухопутный маршрут в Крым. Для этого направления имеется достаточно оперативных средств поражения, поэтому российская логистика находится под огневым контролем, а перерезание сухопутного коридора "Свитан" назвал важной составляющей дальнейшего освобождения полуострова.

Аксенов начал вывозить администрацию и архивы

Сергей Аксенов хорошо понимает, к чему могут привести дальнейшие удары украинских сил по логистике оккупантов в Крыму. Он уже видит перспективу развития событий на полуострове и начал готовиться к отъезду.

Для нас это хороший плюс, ведь освобождение Крыма уже началось. Аксенов прекрасно понимает, почему дальнейшие удары наших средств поражения приведут к чему-то плохому, поэтому уже начал паниковать. Аксенов видит, что оттуда уже нужно бежать, и он уже начал это делать,

– сказал Свитан.

Семьи представителей оккупационных властей уже вывезли с полуострова, администрацию также начали перемещать. Такие действия военный эксперт назвал фактическим началом эвакуации.

Семьи вывезли, администрацию начали вывозить, архивы уже перевезли в Тамани. Он начал эвакуацию, и это воспринимается как паника,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В Кремле могут отстранить Аксенова именно из-за панических действий и заменить его кем-то из российских военных, кто будет более жестко контролировать оккупационную администрацию. Свитан добавил, что поведение Аксенова показывает: к представителям российской власти в Крыму постепенно доходит, что им придется покинуть полуостров.

Свитан рассказал о панике Аксенова в Крыму: смотрите видео